Právě zveřejněno

Helsinky - Čeští hokejisté zakončili turnaj Karjala v Helsinkách porážkou 2:5 s Ruskem, kterému podlehli pošesté za sebou. Sborná vykročila za výhrou již v první třetině, po níž vedla díky dvěma trefám Michaila Grigorenka 2:0. Útočník CSKA Moskva dal v zápase hattrick. O góly českého týmu se postarali v přesilovkách Dominik Kubalík a Jakub Klepiš. Finsko zdolalo Kanadu 4:3 a domácí turnaj ovládlo.

Po úvodní prohře se Švédy 3:5 zůstalo jediným úspěchem svěřenců Josefa Jandače na úvodní akci Euro Hockey Tour páteční těsné vítězství 3:2 nad Švýcary.

Z vítězství v turnaji se díky tříbodovému zisku sborné mohou bez ohledu na výsledek závěrečného utkání proti Kanadě radovat domácí Finové. Národní tým skončí mezi šesti účastníky pravděpodobně pátý, na čtvrtou příčku ho může posunout jen vysoká výhra Finů nad Kanadou.

Mazance, který dostal v brance přednost před Francouzem, prověřil ze sóla už po třech minutách Gusev. O chvíli později jeli Rusové dva jednoho, Grigorenko chtěl sice nahrát, ale kotouč se od bránícího Nakládala odrazil se štěstím zpátky na jeho hůl a ruský útočník měl snadnou práci, neboť Mazanec pohybem zareagoval na jeho přihrávku.

V sedmé minutě pálil nebezpečně Barabanov. Poté dostali Rusové kotouč za Mazancova záda znovu, ale stalo se tak až po odpískání a gól neplatil. Při vyloučení Gulaše se sice český výběr ubránil, jenže pak na útočné modré čáře přeskočil Krejčíkovi puk přes hůl, český bek ho sice dojel, ale nedokázal ho vyhodit přes dotírajícího Kalinina a Grigorenko zvýšil.

Od 14. minuty si první přesilovku zahráli i Češi, její druhá polovina přinesla hned několik šancí, jenže bez gólové tečky. Klepiš mohl střílet do prázdné branky za záda dezorientovaného Sorokina, při svém příklepu ale netrefil naplno kotouč.

Náznakem českého vzdoru zkraje druhé třetiny byl Radilův bekhend, s nímž si poradil Sorokin. A přestože Rusové vyhráli prostřední dvacetiminutovku jen 2:1, herně převyšovali soupeře mnohem výrazněji. Čeští hokejisté jim navíc výrazně napomohli ke třetí trefě.

Nedlouho po Gulašově vyloučení se provinil Nakládal a sborná měla k dispozici 77 vteřin přesilovky pět na tři. Výhodou nepohrdla - Gusev dobře našel mezi kruhy připraveného Kaprizova a ten zvýšil na 3:0. Ve 31. minutě si Rusové v oslabení vybrali slabší chvilku, když zcela zapomněli na Kubalíka, jenž rychlým zametením puku mezi betony snížil.

Zubarev měl pak po parádní kombinaci velkou šanci vrátit svému týmu tříbrankové vedení, jenže zakončil jen do Mazance. Rusy to nemuselo nijak dlouho mrzet, na ledě i nadále kralovali a trávili hodně času v útočném pásmu. Ve 34. minutě korunoval tlak gólem na 4:1 Grigorenko.

Ve třetím dějství trápil s chutí hrající ruský tým výtečný Mazanec, jenž předvedl několik skvělých zákroků. Ve 47. minutě vychytal Tkačova, který o chvilku později nezamířil v další obrovské příležitosti přesně. V 56. minutě se přesto zapsal mezi střelce Chafizullin. Osm vteřin před koncem už jen kosmeticky upravil skóre v přesilovce Klepiš.

Finsko zdolalo Kanadu 4:3 a ovládlo turnaj Karjala

Hokejisté Finska porazili v závěrečném utkání na domácí Karjale v Helsinkách Kanadu 4:3 a ovládli turnaj bez ztráty bodu. Rozhodl o tom v čase 52:36 v přesilové hře osmnáctiletý útočník Eeli Tolvanen. Kanada se i přes prohru udržela na čtvrté pozici o skóre před pátým Českem.

Vstup do utkání vyšel lépe Kanadě, která ve třetí minutě získala vedení. Ellison objel branku, šikovně uvolnil Brulého, který zblízka snadno překonal brankáře Kilpeläinena. Hosté se pak sice ubránili při Kinradeově trestu, ale ve 13. minutě vyrovnal Manninen. Po přihrávce Pyöräläho sice netrefil puk podle svých původních představ, ale ten přesto skončil za Scrivensem.

Finové ještě v úvodní dějství odolali při vyloučení Lepistöho a ve 24. minutě jim pomohla po Kinradeově pokusu tyč. V polovině utkání ale pykal na trestné lavici Ohtamaa a Noreau ránou od modré čáry vrátil Kanadě vedení.

Ve 38. minutě mohl dokonce ve vlastním oslabení zvýšit Howden, ale trefil při úniku jen tyč. Šest sekund před druhou pauzou naopak smazal ztrátu při Bourqueově vyloučení Lepistö, který skóroval z mezikruží.

Finové šli poprvé v utkání do vedení ve 43. minutě po trefě obránce Heiskanena z dorážky z levého kruhu. Za 157 vteřin Kanada ale právě po chybě Heiskanena vyrovnala, když nabídnutou šanci zužitkoval Thomas. Při Bourqueově dalším trestu ale rozhodl přesnou střelou z pravého kruhu Tolvanen.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "V dnešním zápase nám chybělo v podstatě všechno. Od začátku jsme tahali za kratší konec. Soupeř nás přehrál ve všech směrech - v agresivitě, v nasazení, v hokejovosti, prostě ve všem. Byli jsme všude o krok pozdě. Oni jsou silní na puku a my jsme nedokázali vůbec reagovat. Zklamala mě celkově hra pět na pět, v které jsme na turnaji nedávali góly. Dali jsme v ní jen jeden gól Švédům. Jinak jsme se prosadili jen v početních výhodách, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu, když bude méně vyloučení, tak nejsme schopni dát gól."

Jakub Klepiš (útočník ČR, střelec gólu): "Dnes bych to nazval kočka - myš. Byl to od nás špatný zápas. Od začátku to nebylo o nějaké hokejovosti, ale o nasazení, které nám chybělo po celý zápas a nemohli jsme se k tomu vůbec dostat. Nevím proč, těžko říct. Celkově špatný zápas, nebylo tam dneska nic kladného."

Vojtěch Mozík (obránce ČR): "Začátek až tak špatný nebyl, ale pak jsme nějak odpadli. Hlavně v té druhé třetině nás tam třeba zamotali, nestihli jsme vystřídat, protože byla daleko střídačka. Oni byli silnější na puku, udrželi ho a z toho pak pramenil jejich tlak. Rozhodně nás to štve. Jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát a předvést kvalitní výkon. Dnes se nám to bohužel nepovedlo. Jestliže se chceme měřit s těmito silnými soupeři, tak musíme hrát na sto procent, zlepšit pohyb, být silní na puku a jít do brány."

Dominik Kubalík (útočník ČR, střelec gólu): "Rusové dneska líp bruslili, hráli na puku a byli silní. Dá se říct, že my jsem se jim nevyrovnali v ničem. Proto byl takový výsledek. Nebylo to z naší strany ono. Samozřejmě nás to mrzí, protože jsme chtěli hrát úplně jinak. Chtěli jsme na ně vlétnout a hrát tak, aby to pro ně proti nám bylo těžké. Ale bylo to pro ně docela i lehké utkání, protože si s námi dělali chvílemi, co chtěli."

Hokejový turnaj Karjala v Helsinkách:

--------

Rusko - ČR 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Grigorenko (Tokranov), 12. Grigorenko (Kalinin), 24. Kaprizov (Gusev, Něstěrov), 34. Grigorenko (Kraskovskij), 56. Chafizullin (Mozjakin, Tkačov) - 31. D. Kubalík (Jan Kovář, Řepík), 60. Klepiš (Jan Kovář). Rozhodčí: Rantala, Fonselius - Suominen, Hägerström (všichni Fin.). Vyloučení: 3:4, navíc Gulaš (ČR) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 3143.

Rusko: Sorokin - Chafizullin, Kiselevič, Ljubuškin, Něstěrov, Vojnov, Zubarev, Tokranov, Trjamkin - Ničuškin, Andronov, Tělegin - Kaprizov, Šalunov, Gusev - Barabanov, Tkačov, Mozjakin - Grigorenko, Kraskovskij, Kalinin. Trenéři: Oleg Znarok, Igor Nikitin a Harijs Vitolinš.

ČR: Mazanec - Nakládal, Šulák, Kundrátek, Krejčík, Mozík, Vitásek, Němeček, Moravčík - Radil, Nestrašil, Sekáč - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, Horák, Birner - Klepiš, Lev, Zaťovič - od 12. navíc Mertl. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous a Jaroslav Špaček.

Finsko - Kanada 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Manninen (Pyörälä, Virtanen), 40. Lepistö (Pyörälä), 43. Heiskanen (J. Lajunen, Erkinjuntti), 53. E. Tolvanen (Lepistö, Pyörälä) - 3. G. Brulé (Ellison, Wolski), 30. Noreau (Purcell), 47. Ch. Thomas. Rozhodčí: Hradil, Šír (oba ČR) - Niittylä, Nieminen (oba Fin.). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 13.037.

Finsko: Kilpeläinen - Heiskanen, Lepistö, N. Lehtonen, Virtanen, Mikkola, Ohtamaa, Jokipakka - E. Tolvanen, Kontiola, Junttila - Erkinjuntti, Koskiranta, Savinainen - Manninen, J. Lajunen, Pyörälä - Anttila, Niemi, Pihlström - Peltola. Trenér: Lauri Marjamäki.

Kanada: Scrivens - Stollery, Ch. Lee, Ch. Genoway, Noreau, Després, G. Kinrade, Blacker - Wolski, Ellison, G. Brulé - Raymond, Vey, Ch. Thomas - R. Bourque, Ebbett, Purcell - Spalling, Howden, Kozun - Klinkhammer. Trenér: Willie Desjardins.

Konečná tabulka turnaje Karjala:

1. Finsko 3 3 0 0 0 10:7 9 2. Rusko 3 2 0 0 1 13:7 6 3. Švédsko 3 2 0 0 1 8:6 6 4. Kanada 3 1 0 0 2 6:8 3 5. ČR 3 1 0 0 2 8:12 3 6. Švýcarsko 3 0 0 0 3 6:12 0

Tabulka Euro Hockey Tour po prvním turnaji:

1. Finsko 2 2 0 0 0 6:3 6 2. Rusko 2 1 0 0 1 7:5 3 3. Švédsko 2 1 0 0 1 6:6 3 4. ČR 2 0 0 0 2 5:10 0

Individuální statistiky turnaje Karjala:

--------

Kanadské bodování:

1. M. Grigorenko (Rus.) 3 zápasy/6 bodů (4 branky + 2 asistence), 2. Pyörälä (Fin.) 2/4 (0+4), 3. Gusev (Rus.) 3/4 (0+4), 4. D. Kubalík, Radil (oba ČR), E. Tolvanen (Fin.) všichni 3/3 (2+1), 7. Klepiš, Nakládal (oba ČR), Něstěrov (Rus.), J. Lindström (Švéd.) všichni 3/3 (1+2), ...22. Gulaš 3/2 (1+1), 35. Jan Kovář, Řepík (všichni ČR) oba 3/2 (0+2).

Střelci:

1. M. Grigorenko (Rus.) 4 branky, 2. Heiskanen, Manninen, E. Tolvanen (všichni Fin.), D. Kubalík, Radil (oba ČR), Axelsson, P. Lindholm (oba Švéd.), G. Brulé (Kan.), Kaprizov (Rus.) všichni 2, ...11. Birner, Gulaš, Klepiš, Nakládal (všichni ČR) všichni 1.

Nahrávači:

1. Pyörälä (Fin.), Gusev (Rus.) oba 4 asistence, 3. Kraskovskij, Mozjakin (všichni Rus.), Du Bois (Švýc.) všichni 3, ...6. Klepiš, Jan Kovář, Nakládal, Řepík všichni 2, 17. Gulaš, Krejčík, D. Kubalík, Kundrátek, Nestrašil, Radil (všichni ČR) všichni 1.

Nejproduktivnější obránci:

1. Nakládal (ČR), Něstěrov (Rus.) oba 3 zápasy/3 body (1 branka + 2 asistence), 3. Du Bois (Švýc.) 3/3 (0+3).

Nejtrestanější hráči:

1. Savinainen (Fin.) 29 trestných minut, 2. Raymond (Kan.) 27, 3. Plotnikov, Zubarev (oba Rus.) oba 25, 5. Gulaš 16, ...6. Mozík (oba ČR) 6.

Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků:

1. Hellberg (Švéd.) 93,62, 2. Koskinen (Fin.) 92,86, 3. Sorokin (Rus.) 91,76, ...7. Mazanec 88,14, 9. Francouz (oba ČR) 79,17.

Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas:

1. Koskinen (Fin.) 1,50, 2. Hellberg 1,97, 3. Enroth (oba Švéd.) 2,07, ...7. Mazanec 3,50, 9. Francouz (oba ČR) 5,03.

Brankář s čistým kontem:

1 - Hellberg (Švéd.).

Diváci: Celkových devět zápasů navštívilo 57.266 diváků, v průměru 6363 na zápas.