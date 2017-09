Belfast - Pokud ještě chtějí čeští fotbalisté vybojovat druhé místo v kvalifikaci o světový šampionát, které může znamenat účast v baráži, musejí vyhrát zbylé tři zápasy ve skupině a naopak Severní Irsko už nesmí ani jednou zvítězit. Ani posun v tabulce však nakonec nemusí reprezentantům stačit, protože jim reálně hrozí, že by mohli být nejhorším z devíti celků na druhých místech a ten do baráže neprojde. Češi musejí spoléhat na klopýtání týmů na druhých příčkách, nejnadějnější je pro ně situace ve skupině E.

Český celek má po sedmi zápasech skupiny C na třetím místě devět bodů a ztrácí sedm bodů na druhé Severní Irsko, kde hraje v pondělí. I kdyby se nakonec reprezentantům povedlo před Ostrovany v konečné tabulce dostat, měli by na svém kontě 18 bodů a účast v baráži by byla v ohrožení.

Pro určení osmi nejlepších z devíti týmů na druhých místech se totiž započítávají pouze výsledky s prvním, třetím, čtvrtým a pátým celkem ve skupině a body ze zápasů s nejhorším soupeřem se škrtají. Češi by tak přišli o šest bodů s trpaslíkem San Marinem a do tabulky mužstev na druhých místech by si přenesli jen dvanáct bodů. Reálně by jim hrozilo, že by byli nejhorším druhým týmem celé kvalifikace.

Nyní mají reprezentanti po odečtu se San Marinem, s nímž ještě v říjnu odehrají utkání doma, na kontě šest bodů a na celky z druhých míst ztrácejí. Nejblíže je druhý tým ze skupiny E, kde má Černá Hora po odpočtu duelů s Kazachstánem jen o bod více než Češi a stejně je na tom i Dánsko. Reprezentanti by tak potřebovali, aby oba tyto celky v "éčku" ještě aspoň jednou ztratily body.

Na další druhé týmy už český celek po odečtu s nejhorším soupeřem ztrácí čtyři a více bodů a k předstižení by se musela sejít příznivá kombinace mnoha výsledků. Hned v pěti skupinách mají mužstva na druhé příčce bez zápasů s posledním týmem tabulky deset bodů a Portugalsko se Slovenskem dokonce dvanáct.

V žádné skupině však ještě není rozhodnuto o tom, kdo skončí poslední, takže zatím není zcela jisté, kolik bodů bude tým na druhém místě odečítat. Ve skupině I má momentálně druhé Chorvatsko k dispozici ještě jeden odložený zápas k dobru.

Přehled týmů na druhých místech (ve skupině C uveden český tým, který je 3.):

Skupina Tým na druhém místě Body Body po odečtu s posledním týmem A Švédsko 13 10 B Portugalsko 18 12 C ČR 9 6 D Irsko 13 10 E Černá Hora 13 7 F Slovensko 15 12 G Itálie 16 10 H Řecko 13 10 I Chorvatsko 13 10