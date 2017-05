Praha - Češi mohou bezvízově cestovat do 152 zemí z celkem 193 států, které jsou členy OSN. ČR je tak na osmém místě žebříčku síly cestovních pasů - Global Passport Power Rank 2017. Do největšího počtu států mohou bez víz vycestovat občané Německa a Singapuru, a to do 159. V tiskové zprávě na to upozornila Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Vízum si čeští turisté nejčastěji hradí na cestách do Egypta. Cena víza je 25 dolarů (675 Kč). Mezi další země s vízovou povinností či s povinností registrace pro české občany patří mj. Kuba, Srí Lanka, Vietnam, Čína a Rusko.

Do zahraničí ročně vycestuje na dovolenou 4,3 milionu Čechů, z nichž přibližně tři čtvrtiny tráví svůj pobyt ve 12 nejnavštěvovanějších zemích, do kterých je možné vycestovat bezvízově.

Na druhém místě žebříčku síly pasů se umístilo Švédsko. Třetí místo obsadilo devět států, mj. Dánsko, Finsko či Itálie, jejichž občané mohou bezvízově cestovat do 157 států. Na devátém místě spolu s Českem je Malta.

Nejoblíbenější zahraniční destinací českých turistů se loni po roční odmlce stalo znovu Chorvatsko, kam vyjelo 828.000 Čechů. Počet českých návštěvníků, nocujících delší dobu, se tam meziročně zvýšil o 14 procent. Zájem o Slovensko se snížil o třetinu, vyjelo tam 555.000 českých turistů.