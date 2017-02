Praha - Češi v loňském roce spotřebovali 8,26 miliardy metrů krychlových plynu, meziročně o 8,5 procenta více. Aktuální data zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle analytika portálu Ušetřeno.cz Tomáše Suchého bylo hlavním důvodem nárůstu chladnější počasí, zejména koncem roku.

Podle ERÚ byla loni průměrná teplota vzduchu v Česku 9,3 stupně Celsia, o 1,4 stupně více než je dlouhodobý průměr. Byla ale nižší než v roce 2015, kdy činila 9,8 stupně Celsia.

V letošním roce očekává Suchý v tuzemské spotřebě plynu další meziroční růst. Zásadní vliv podle něj bude mít opět počasí. "Z velké části se bude na zvýšení podílet extrémně mrazivý leden a část února. Topná sezona tvoří přibližně 70 procent roční spotřeby, proto i v budoucnosti bude závislost mezi teplotami v tomto období a celkovou spotřebou plynu klíčová," uvedl. Topná sezona trvá podle vyhlášky ministerstva průmyslu od začátku září do konce května.

V České republice je asi 2,84 milionu odběratelů zemního plynu. Z toho je 92,7 procenta domácností a 7,3 procenta maloodběratelů, středních odběratelů a velkoodběratelů. Na spotřebě mají největší podíl právě velkoodběratelé, kteří podle úřadu loni spotřebovali 3,84 miliardy metrů krychlových komodity, meziročně o 8,9 procenta více. Domácnosti pak podle ERÚ loni spotřebovaly 2,37 miliardy metrů krychlových plynu, o 9,1 procenta více než předloni.

Česká republika dováží většinu plynu z Ruska. Ruský plyn proudí do Česka především přes Ukrajinu a Slovensko. Česko je ale napojeno na alternativní trasy, a to jednak plynovodem Gazela napojujícím republiku na zemní plyn z ruských zdrojů, dopravovaný do Evropy plynovodem Nord Stream po dně Baltského moře, a jednak plynovodem Jamal přes Bělorusko a Polsko.

Spotřeba zemního plynu a průměrná teplota v ČR:

Rok Roční spotřeba plynu (v mld. m3) Průměrná roční teplota (ve stupních Celsia) 2006 9,269 8,5 2007 8,653 9,4 2008 8,685 9,3 2009 8,161 8,8 2010 8,979 7,6 2011 8,086 8,9 2012 8,158 8,7 2013 8,277 8,3 2014 7,280 9,7 2015 7,608 9,8 2016 8,255 9,3

Zdroj: ERÚ