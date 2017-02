Praha - České domácnosti loni nakoupily v internetových obchodech potraviny, drogerii a další rychloobrátkové zboží za osm miliard korun, meziročně o 50 procent víc. Nejrychleji přitom rostl on-line prodej drogerie, parfumerie a krmiva pro domácí zvířata, tento segment se meziročně zvýšil o více než 55 procent. Vyplývá to z údajů společnosti GfK. Stále více lidí také nakupuje přes mobilní telefon.

Jen za potraviny a nealko nápoje domácnosti utratily v e-shopech tři miliardy a meziroční nárůst přesáhl 40 procent. Výdaje za alkoholické nápoje v internetových obchodech přesáhly 350 milionů a meziročně narostly o 30 procent. "Věříme, že růst bude i nadále pokračovat. Především v prodeji potravin po internetu vidíme velkou budoucnost," uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Zatímco ještě před několika lety byl podle ředitele srovnávače cen Heureka.cz Tomáše Bravermana nákup housky na internetu absurdním nápadem, dnes je to už téměř běžnou součástí života českých on-line zákazníků. "Kromě obecného přesunu k onlinu stojí za zvyšující se oblibou také přístup obchodníků, kteří svůj zákaznický servis šperkují na maximum - doručení v ten samý den, možnost výběru času doručení a samozřejmě rozšiřování do dalších, nejen velkých, měst," dodal ředitel.

Kromě růstu obratu on-line trhu s potravinami se o polovinu rozšířil také sortiment. "Nákup drogerie, kosmetiky, lékárenského sortimentu, ale i krmiva pro domácí mazlíčky - tedy zboží opakované spotřeby se už přesouvá dokonce na mobilní zařízení," dodal Braverman.

Například Slevomat.cz uvádí, že loni už třetina zákazníků přistupovala na webu přes mobil či tablet. "Růst je poměrně skokový a je patrné, že jak se užití mobilních aplikací od nejmladších generací šíří dále do vyšších věkových skupin, roste počet lidí, co se nebojí na mobilu nakupovat a ví jak na to," uvedl ředitelka portálu Marie Chytilová.

V ČR funguje 36.200 e-shopů. Češi loni utratili v internetových obchodech 98 miliard korun, meziročně o 21 procent víc. Podíl e-commerce na celkových maloobchodních tržbách stoupl na 9,5 procenta.