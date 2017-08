Dvojice Čechů, zleva Michal Kohoutek a Marek Jelínek, která se loni s dalšími pěti kamarády vydala na koloběžkách napříč Latinskou Amerikou, se 9. srpna vrátila do domovského Kolína.

Kolín - Dvojice Čechů, Marek Jelínek a Michal Kohoutek, která se loni s dalšími pěti kamarády vydala na koloběžkách napříč Latinskou Amerikou, se po osmi měsících putování a tisících kilometrech v nohou vrátila do domovského Kolína. Doma se ale nezdrží dlouho, v prosinci vyrážejí na další cestu, tentokrát do Asie, řekl ČTK Jelínek.

"Cítím se tak, že bych pokračoval zase dál. My v prosinci pokračujeme dál, a to do Asie," řekl Jelínek. Dodal, že je dobrý pocit být po tři čtvrtě roce opět doma.

O své zážitky se budou cestovatelé dělit na připravovaných besedách, první plánují na 4. září v pražském Rock Café. Nyní hodlají trávit čas přípravami materiálů na besedy.

Čtyři muži a tři ženy ve věku od 24 do 33 let se na cestu vydali v listopadu po půlročních přípravách, aby si splnili sen. Po čtyřech měsících cestování se ale sedmičlenná skupina zúžila v Kolumbii na dva členy, ostatní se neplánovaně rozhodli prozkoumat Národní park Tayrona a navštívit festival v Barranquile. Na čas se ke zbývající dvojici ale připojila kolumbijská cyklistka a jela s nimi do Bolívie.

Latinskou Ameriku dva muži projeli napříč z Mexika do Brazílie, na její pobřeží v Sao Paulu se dostali v polovině července. "Cestou jsme museli na koloběžkách překonat různé výškové rozdíly, 4388 metrů nad mořem je naše maximum. Dojeli jsme k Machu Picchu, jeli 50 kilometrů po kolejích i tunely, naháněla nás policie a stádo býků," uvedl mimo jiné k putování Jelínek.

Cestovatelé podle zážitků, které sdíleli na facebooku, prošoupali také čtyři páry bot a o jedny byli okradeni na policejní stanici. Snědli 15 kilogramů oblíbené sladkosti - mléčného karamelového krému dulce de leche nebo 80 porcí vajíčka v housce. Na noc uléhali na louku, na pláž nebo pod strom, nocovali ale i u lam, krav či mezi slepicemi. Někdy si museli ustlat i na chodníku uprostřed města, ve skladu odpadků a na stavbě. Výjimkou ale nebyla ani noc strávená na gauči u někoho doma. Vedle toho však se díky cestování mohli vykoupat v Pacifiku, Karibiku a Atlantiku.