Nabeul (Tunisko) - Čeští reprezentanti vyhráli mistrovství světa v malém fotbalu. Ve finále šampionátu v Tunisku zdolal český výběr mexické obhájce stříbrných medailí 3:0 brankami Jakuba Poláka, Stanislava Maříka a Ondřeje Paděry. Celým turnajem prošli svěřenci trenéra Radka Pokorného bez jediné porážky a v sedmi zápasech dostali jen tři góly.

"Žili jsme sen, který se stal skutečností. Neuvěřitelná paráda, jsem šťastný za hráče," radoval se v tiskové zprávě generální manažer reprezentace Luděk Zelenka. "Tenhle zápas pro ně byl bonus, odměna za celoživotní práci, protože odmala hrají malý fotbal a mají ho rádi. Podařilo se jim něco, v co možná ani nedoufali," dodal.

První gól finálového utkání padl v 17. minutě, kdy Patrik Levčík poslal mezi nohama bránícího hráče míč Polákovi, který už byl sám před brankářem a bez váhání otevřel skóre. V závěru první půle zvýšil náskok letošních vicemistrů Evropy Mařík, hlavní postava sobotní semifinálové výhry nad Španělskem. Všechny mexické šance pak pochytal bezchybný gólman Ondřej Bíro a při soupeřově power play poslal míč do prázdné branky Paděra.

"Neuvěřitelný výkon od brankáře i všech hráčů, klobouk dolů, co na hřišti předvedli. Jsou amatéři a nemají tolik natrénováno, za deset dní odvedli obrovské penzum práce a mohou na sebe být právem pyšní," řekl Zelenka. "Nebyl to jednoduchý zápas, kluci se vydali úplně na maximum. Zápas skvěle takticky zvládli, ze šancí, co jsme měli, jsme se dostali do vedení, pak jsme skvělou hrou nepustili soupeře do příležitostí," doplnil.

Na premiérovém MS před dvěma lety v USA skončili čeští fotbalisté pátí, Mexičané získali po finálové prohře s domácími Američany stříbro. Na titul nedosáhli ani tentokrát. Bronzové medaile vybojovali hráči Senegalu po vítězství 5:0 nad Španělskem.