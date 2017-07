Darfo Boario Terme (Itálie) - Štafeta českých bikerů skončila na úvod mistrovství Evropy cross country horských kol v Itálii až osmá. Obhájci loňské čtvrté příčky dojeli se ztrátou téměř tří minut na vítězné Švýcary, kteří obhájili prvenství.

Závod štafet se jel nově v pětičlenné variantě, při níž k základnímu kvartetu (žena a muž z kategorie elite, muž do 23 let a junior) přibyla zástupkyně ženské kategorie do 23 let. V českém týmu tak čtveřici Jan Škarnitzl, Matěj Průdek, David Zadák a Jitka Škarnitzlová doplnila Adéla Šafářová. K medailím bylo ale tentokrát daleko.

Za vítězným Švýcarskem, které s přehledem potvrdilo roli favorita, si pro stříbro dojela s mankem 46 vteřin štafeta Dánska. O další půlminutu zpět zůstala Itálie. Na bronzovou příčku ztratili Škarnitzl a spol. minutu a 42 sekund.