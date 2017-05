Paříž - Čeští hokejisté budou v neděli usilovat o definitivní zajištění postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Po čtyřech výhrách za sebou mají svěřenci trenéra Josefa Jandače na kontě deset bodů, a pokud porazí v šestém utkání na turnaji v normální hrací době domácí Francii, postoupí do bojů o medaile bez ohledu na výsledky dalších duelů. Teoreticky ale může Česku k jistotě stačit i dvoubodová výhra.

"Potřebujeme nutně tři body, abychom byli ve čtvrtfinále, tak teď uděláme všechno pro to, abychom je proti Francii získali," řekl obránce Radim Šimek, který předešlý zápas proti Slovinsku nedohrál, neboť si po nárazu na mantinel poranil levé zápěstí. "Byl jsem na rentgenu, kde mi řekli, že nic zlomeného není. Na tréninku jsem tomu dal trochu voraz, ale bude to v pohodě," uvedl liberecký bek, který po sezoně míří do NHL.

V sestavě se premiérově objeví útočník Vladimír Sobotka, který dnes s týmem poprvé trénoval a kouč Jandač jej se svými asistenty zařadil do elitní formace k Jakubu Voráčkovi a Tomáši Plekancovi. "Každý jsme napsali svoji variantu sestavy a shoda byla téměř stoprocentní," řekl asistent Jiří Kalous. Po nasazení Sobotky se změní i druhý útok, který budou nově tvořit David Pastrňák, Jan Kovář a Roman Červenka.

Francie patří mezi překvapení MS, spolupořadatel šampionátu zatím získal sedm bodů a drží se ve hře o postup do čtvrtfinále. "Hrají s obrovským entuziasmem, s nadšením. Dokázali potrápit i Kanadu," poukázal Kalous na duel, který Francie s úřadujícími mistry světa prohrála 2:3. "Je to bruslivý tým, něco podobného jako Norsko. Hrají velmi dobře do obrany a mají rychlé přechody do útoku. Nebude to nic jednoduchého. Připravíme se ale na to a věřím, že vyhrajeme," řekl Kalous.

Češi s Francii zatím sehráli jedenáct utkání a jen jednou prohráli - 2:3 na Vánočním poháru v Helsinkách v prosinci 1995. Na MS se oba celky utkaly sedmkrát a Francouzi získali jen bod za prohru v prodloužení v roce 2014 v Minsku. Před dvěma lety v Praze Česko ovládlo zatím poslední souboj 5:1.

"Francouzi jsou nepříjemní. Bruslí, jsou silní. Mají přímočaré hráče z NHL, jsou i takoví siloví. Není to proti nim jednoduché," řekl útočník Červenka, který odehrál poslední tři duely proti hráčům ze země galského kohouta.

Nedělní zápas začne v 16:15 a v české brance dostane tentokrát přednost Pavel Francouz, který minule proti Norsku udržel čisté konto a v Paříži zatím ve dvou zápasech inkasoval jen jeden gól.

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Gudas, Šimek, Jeřábek, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek - Voráček, Plekanec, Sobotka - Pastrňák, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - R. Hanzl, Horák, T. Zohorna.