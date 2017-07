Stráž praporu Československé obce legionářské v historických uniformách během pietního aktu, který se konal 2. července u zrekonstruované mohyly při příležitosti oslavy 100. výročí bitvy u ukrajinského Zborova, do které se zapojili českoslovenští legionáři.

Stráž praporu Československé obce legionářské v historických uniformách během pietního aktu, který se konal 2. července u zrekonstruované mohyly při příležitosti oslavy 100. výročí bitvy u ukrajinského Zborova, do které se zapojili českoslovenští legionáři. ČTK/Syruček Milan

Kalinivka (Ukrajina) - Sto let od bitvy od Zborova, kde vítězství československých legionářů napomohlo vzniku samostatného státu, si dnes u nově zrekonstruované Bratrské mohyly na okraji někdejšího bojiště na západě Ukrajiny připomněli představitelé České i Slovenské republiky, potomci legionářů, krajané, zástupci místních úřadů i místní veřejnost.

"Každý národ potřebuje své hrdiny. Hrdinové od Zborova, nebudete nikdy zapomenuti," zdůraznil před mohylou padlých bojovníků předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Připomněl, že u Zborova mezi 3500 legionáři bojovali za svobodný a svébytný stát Čechů a Slováků i pozdější generálové Jan Syrový, Ludvík Svoboda či Rudolf Medek.

"Z krvavé setby u Zborova vzešly tisíce a tisíce bojovníků," připomněla citát prvního československého prezidenta Tomáše Masaryka místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Po Zborovu si i Rakousko-Uhersko a Německo musely připustit existenci hnutí Čechů a Slováků, dodala. Svůj projev na počest padlých legionářů ukončila zvoláním "Jsem hrdá, že jsem Češka!"

Zborov jako "symbol statečnosti a odhodlání" vyzdvihla také náměstkyně ministra obrany Alena Netolická.

"Dějiny Česka, Slovenska i Ukrajiny jsou dějinami boje za svobodu a nezávislost," uvedl gubernátor Tarnobilské oblasti Stepan Barna, připomínající i současný boj na východě své vlasti "za zachování územní celistvosti a za evropské hodnoty". Poděkoval za českou a slovenskou podporu Ukrajiny, jakož i za zrušení víz Ukrajincům při cestách do Evropské unie.

"Přijel jsem uctít památku jednoho ze svých předků, který leží zde v mohyle. Josef Adamus se narodil v Kunčicích na Moravě a po studiích v Kyjevě nastoupil do České družiny a padl po bitvě u Zborova, při ústupových bojích u Tarnopolu 20. července," řekl ČTK Petr Adamus, který z Ostravy přijel s klubem vojenské historie.

"Zborov má obrovský význam pro českou armádu. Je to místo, kde se rodilo Československo. Je to místo, ke kterému se vracíme i v současnosti. Tato místa jsou pro příslušníky Armády ČR nesmírně důležitá. Snažíme se, aby naši vojáci byli pokračovateli tradic od Zborova," řekl ČTK náčelník generálního štábu Josef Bečvář.

"Zborov se na mne přenáší přes mého otce, děděčka jsem nikdy nepoznal," uvedl Václav Petřík, vnuk stejnojmenného generála, který u Zborova bojoval. "Zborov je v životě mého dědečka i celé rodiny něco výjimečného. Když si válkou člověk projde, pak to v něm musí do smrti zanechat následky. Ale Zborov, kde jsme se (čs. legionáři) poprvé představili jako samostatná jednotka a dosáhli hned v první bitvě tak obrovského úspěchu, je úplně nejvíce, na co můj děda celý život vzpomínal - a i já jako potomek," dodal.