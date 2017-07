Strání (Uherskohradišťsko) - Češi a Slováci se sešli na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Už popětadvacáté se zde konaly tradiční Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, které připomínají společnou minulost obou národů. Řada lidí se na místě každoročně setkává s přáteli z druhé strany hranice, i dnes na vrchol přišlo několik tisíc lidí.

"Lidé, kteří žijí na tom pomezí, to skutečně chtějí. Vychází to z přirozené touhy lidí dokázat si, že rozdělení, nebo ty dvě republiky, nejsou žádným problémem," řekl ČTK hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), který se slavností účastní pravidelně.

Podobně je na tom i primátorka Staré Turé Anna Halinárová, která letos stanula v čele přípravného výboru slavností. "Na Javořině vnímáme hranici v podstatě tak, že tu žádná není. Možná jen nějaká stébélka trávy, která by se poskládala," uvedla Halinárová.

Jejím přáním je, aby se usměvavé tváře a otevřená srdce, které jsou každý rok na setkání k vidění, přesunula i do měst a obcí. "To se v dnešní uspěchané době vytrácí. Myslím si, že máme co učit naše děti a vnuky, abychom tu tradici udrželi, zachovávali ji a rozvíjeli," řekla primátorka.

Myšlenka společného setkávání Čechů a Slováků vznikla v roce 1992. Tehdy to byl symbol nesouhlasu s rozdělením republiky a také vyjádření vzájemné sounáležitosti. Dnes se setkání nesou v přátelském duchu, kdy se při lidové muzice potkávají staří známí z obou stran hranice.

"Jako národy máme k sobě blízko. Není to jen těch novodobých 25 let, Češi a Slováci se na Velké Javořině potkávali už od poloviny 19. století. Kdo to má v sobě, je mu úplně jedno, jestli jsme rozdělení, nebo ne," řekl starosta Dolního Němčí František Hajdůch (STAN).

Dlouholetou návštěvnicí setkání je například Slovenka Zuzana Kodajová. "Každý rok sem na slavnosti chodíme s manželem i celý turistický oddíl z Myjavy. Dnes jsme se ani nevešli do autobusu, museli jsme jet nadvakrát. Bereme to jako tradici, Čechy máme rádi. Rozdělení byla chyba," řekla.

Setkání na Velké Javořině provázelo slunečné počasí a téměř třicetistupňová teplota. Příchozí bavily z hlavního pódia především folklorní soubory z Moravy a Slovenska. "Na muziku se moc těším," řekla Marina Kindlová z Bzence na Hodonínsku, která na setkání přišla poprvé.

Kromě skvělých souborů vyzdvihl starosta slovenské obce Pobedim Martin Lednický přátelskou atmosféru, která na Velké Javořině při slavnostech panuje. "Lidé sem proto vždy rádi přijdou a to naše společné, co bylo kdysi, přetrvává mezi našimi národy dodnes," řekl ČTK Lednický.

Kromě letní slavnosti bratrství se na Velké Javořině každoročně koná i společná česko-slovenská silvestrovská oslava.