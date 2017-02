Göteborg - S touhou napravit úvodní nepovedený zápas proti Švédsku (2:5) nastoupí v sobotu v poledne čeští hokejisté na Švédských hrách v Göteborgu k utkání s Finskem. Svěřenci kouče Lauriho Marjamäkiho budou rovněž bojovat o první body na turnaji, čtvrteční duel v Petrohradu proti sborné ztratili v samém závěru.

S Finy, kteří uzavírají tabulku Euro Hockey Tour, mají průběžně třetí Češi v této sezoně vyrovnanou bilanci. Začátkem listopadu je v Helsinkách porazili 5:3, na úvod prosincového Channel One Cupu pak prohráli ve finské metropoli 2:4.

"Finové na minulém turnaji hráli v porovnání s těmi předešlými hodně aktivně. Pod předchozím koučem Karim Jalonenem hráli velmi zodpovědně do obrany, teď trochu změnili způsob hry, chodí aktivně napadat, takže předpokládám, že to bude bruslivý hokej," řekl po dnešním tréninku asistent trenéra Jiří Kalous.

V přípravě na zápas se mužstvo zaměřilo především na přechod středního pásma. "Tam si myslím, že nám to ve čtvrtek vázlo, protože hráči tam zůstávali osamocení a ten přechod byl pomalý. A určitě nechceme pouštět Finy do tolika šancí, jak jsme pouštěli Švédy. Předpokládám, že zlepšíme i napadání v útočném pásmu a také četnost střelby, protože ta nebyla dobrá," připomněl Kalous.

Hlavní kouč Josef Jandač už ve čtvrtek večer nabádal k rychlejšímu posouvání puku v útočném pásmu. "Aby měl obránce víc času střílet na bránu a ne to shazovat zase zpátky do rohů. Když už jsme to zahráli dobře, tak jsme zase netrefovali bránu. Některé ty puky také taháme do rohů, než abychom hráli kolem branky. V té přehuštěné obraně to tam musí lítat více na bránu," uvedl Jandač.

"Potřebujeme, aby vše bylo v rychlosti a dynamice. Se Švédy jsme udělali pár individuálních chyb. Když tohle zlepšíme a navážeme na utkání se Švédy na ten pohyb, co jsme měli, bude to v sobotu určitě lepší," věří obránce Jan Kolář.

Do branky půjde podle původního plánu od začátku Pavel Francouz. Změnilo se složení tří obranných dvojic a útoky doznaly drobných změn po zařazení finalisty Ligy mistrů sparťana Michala Řepíka. Na pozici třináctého útočníka bude připravený Radan Lenc.

"Řepík bude v útoku s Birnerem, doplní je Holík. Spoléháme na jejich souhru. Jsou to živí brusliví hráči, kteří mají drajv a energii. Loňské MS odehráli výborně a doufáme, že na tu povedenou spolupráci navážou," řekl Kalous, Řepíkův trenér ve Spartě.

"Těším se, že si po tom zranění zase zahraju za nároďák, navíc zase s 'Birnym'. Oba se na to těšíme a jen doufám, že odvedeme dobrý výkon. Hrajeme spolu docela dlouho. Víme, co od sebe můžeme očekávat, kam si najet, kam to nahrát tomu druhému a co ten druhý bude dělat, což je důležité. Je to určitě mnohem jednodušší, než když se tu spojí tři kluci z různých týmů, z nichž každý má jiné návyky," prohlásil Řepík.

S Birnerem prošli společně Lvem Praha, Libercem a Čeljabinskem, kde začínali společně tuto sezonu, ale v Traktoru už ani jeden nepůsobí.

"Vždy je hezké být v útoku s někým, s kým toho máte tolik odehráno. Vím, co od Michala čekat, on zase ví, co čekat ode mě. Zažili jsme spolu strašně moc, udělali jsme spolu i dost úspěchů, ale na druhou stranu je to zápas jako každý jiný. Není to o tom, abychom my dali góly, ale abychom předvedli celkově maximální výkon, který se od nás očekává," řekl Birner.

Přímý přenos utkání vysílá ČT Sport.

Předpokládaná sestava: Francouz - Šimek, Kundrátek, Rutta, Dvořák, Vitásek, Polášek, Klok, Kolář II - Radil, Jan Kovář, Vondrka - Birner, Holík, Řepík - Kašpar, V. Růžička ml., T. Zohorna - Hyka, P. Jelínek, Kämpf.