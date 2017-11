Praha - Hokejisté Sparty podlehli ve 20. kole extraligy doma Hradci Králové 1:2 v prodloužení a připsali si pátou porážku za sebou. Kouč František Výborný, který nahradil odvoleného Jiřího Kalouse, dosáhl i ve druhém utkání po návratu na lavičku Pražanů na bod. Domácí premiéra pro něj dopadla stejně jako páteční duel na ledě Komety Brno, kde Sparta prohrála 2:3 v prodloužení. Výhru Mountfieldu dnes zařídil trefou v čase 64:59 Rudolf Červený.

V první třetině měl mírnou převahu Hradec Králové, ale do vážnějšího zakončení se dlouho nedostal. Stejně jako na druhé straně Sparta, s jejímiž pokusy si brankář Rybár bez potíží poradil.

V 17. minutě udeřil Hradec. Obránce Pavlík vyhodil z vlastního pásma puk, kterého se ve středu útočného pásma ujal Látal, jehož nestačil dobruslit Michálek, a bekhendem překonal gólmana Honzíka. Sparta na konci třetiny měla k dispozici přesilovou hru a vytvořila si před brankou závar, na Rybára však nevyzrála.

Druhá třetina přinesla ze strany obou celků ještě větší opatrnost. Sparta i Hradec vycházely ze zajištěné obrany, a tak se šance rodily poskrovnu.

Pražanům se povedlo vyrovnat v 34. minutě. Slovenský útočník Kudrna se ve středním pásmu ujal kotouče, nabruslil do útočného pásma a tvrdým projektilem pokořil Rybára.

Hradci mohl vrátit vedení čtyři minuty po začátku třetí třetiny kapitán Bednář, jenž obdržel zpoza mantinelu přihrávku před brankoviště, ale jeho nadzvednutá střela neskončila za Honzíkovými zády.

Do vedení mohl Spartu posunout Vrána, jenž se prokličkoval až před branku Mountfieldu a dokázal zakončit navzdory hákování obránce Rosandiče, Rybára však nepřekonal.

Sparta si z následné přesilovky vytvořila několik slibných příležitostí, tu největší měl Forman. Z těsné blízkosti ale trefil pouze Rybára. Slovenský brankář potvrdil, proč je z pohledu statistik nejlepším gólmanem soutěže. Na druhé straně neodvrátil prodloužení Jarůšek.

V nastavení rozhodl Červený, k němuž se odrazil puk po Pláňkově akci a hradecký útočník zblízka překonal Honzíka.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Myslím si, že to byl výborný zápas z obou stran. I když nepadlo moc gólů, diváci si určitě přišli na své. Byla to urputná bitva, spousta šancí, oba gólmani chytali výborně, takže padly jenom tři góly. Poděkuji našim hráčům za parádní bojovnost, dva těžké zápasy. V Brně a s Hradcem proti jedněm z nejlepších mužstev jsme uhráli bod. Trochu taky potřebujeme, aby se nám někdy překlopilo štěstí na naší stranu v posledních sekundách. Máme týden, abychom na tom zapracovali. Díky divákům i hráčům za pěkný zápas a pracujeme dál."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. V první třetině jsme šli do vedení šťastným gólem, od té doby jsme byli lepší, vypracovali jsme si příležitosti, abychom Spartě odskočili. Škoda, že jsme z nich nedali gól a nešli do vyššího vedení. Ve třetí třetině byla zase lepší Sparta a bylo důležité, že se nám tam povedlo ubránit oslabení. Podržel nás tam Patrik Rybár. Po třech třetinách to byla zasloužená remíza. Za vítězství v prodloužení jsme moc rádi a jsme šťastní, že si ze Sparty odvážíme dva body. Chtěl bych hráčům poděkovat za soudržný týmový výkon, bylo vidět, že si za tím šli. Také bych chtěl poděkovat divákům, kteří nás přijeli do Prahy podpořit v hojném počtu."

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 34. A. Kudrna - 17. M. Látal (F. Pavlík), 65. Červený (Pláněk, Dragoun). Rozhodčí: Hribik, Pešina - Lederer, D. Hynek. Vyloučení: 0:2. Bez využití: Diváci: 8465.

Sparta: Honzík - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček, Piskáček - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, P. Vrána, Rousek - Reichenberg, Klimek, Říčka - Uher, Černoch, Smejkal. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Rosandič, Pláněk, Vydarený - Köhler, Dragoun, Jarůšek - Bednář, Džerinš, M. Látal - Cingel, Koukal, Červený - Vopelka, Kukumberg, R. Pavlík. Trenér: V. Sýkora, T. Martinec a P. Hynek.