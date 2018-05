Kodaň - Kapitán českých hokejistů Roman Červenka se na mistrovství světa v Dánsku střelecky trápí, ale snaží se to brát s nadhledem a myslí především na týmový úspěch. Dvaatřicetiletý mistr světa z Německa z roku 2010, který o rok později získal i bronz na šampionátu v Bratislavě, touží především po ukončení šestiletého českého čekání na medailový úspěch.

"Jak je člověk starší, tak nikdy neví, které mistrovství pro něj bude poslední. Zase je tu velká šance něco udělat. Když jsem byl mladší, bylo mi tak čtyřiadvacet, tak jsem si říkal, že to přijde každý rok, ale časem vidím, že to takhle není. Musíme pro tu letošní udělat všechno," řekl novinářům Červenka.

S 19 pokusy je na turnaji třetím nejaktivnějším českým střelcem za útočníkem Michalem Řepíkem a obráncem Liborem Šulákem (oba 20 střel), ale zatím má na kontě ze sedmi duelů jen dvě asistence. "Snažím se to brát pozitivně. Já jsem sem nepřijel vyhrát nějaké střelce. Byl bych rád, kdybych dal gól. Na druhou stranu jsem přijel udělat nějaký týmový úspěch a na to ta šance furt je. To je jediné, na co se soustředím," uvedl Červenka.

Střelecký půst nechce svádět na smůlu. "Když člověk vidí nějaké góly, tak to tam kolikrát jen tak propadne. Teď tam prostě takový nespadne. Nějak extrémně mi to nevadí. Snažím se, abych pomohl jakkoliv a byl na ledě každé střídání platný. Je opravdu jedno, kdo dá gól dá. V důležitý moment jde jen o to, abychom po zápase měli o gól navíc a šli dál. Když budeme mít medaili a já nedám gól, budu s tím úplně v pohodě," prohlásil.

Před sebou má desáté čtvrtfinále na velké mezinárodní akci, z toho šesté z toho proti USA. Z možných soupeřů si podle něj bylo těžké vybírat. "Jsou to všechno vyrovnané týmy. Kanada působí nejsilněji, ale paradoxně taky není podle těch výsledků suverénní. Musíme se připravit sami na sebe, na svůj výkon a porazit kohokoliv," podotkl Červenka.

Účastník už osmého mistrovství světa, tří olympijských her a Světového poháru v roce 2016 prožil zatím na ledě pět úspěšných bitev o semifinále a čtyři neúspěšné. "Kolín (nad Rýnem) 2010 je ale specifický tím, že jsme tam přes dvoje nájezdy došli až do finále, kde se pak bralo zlato. Zažil jsem i vyhraná čtvrtfinále, pak z toho bylo jen čtvrté místo, což to trochu zhatí a není to příjemné," prohlásil Červenka.

Největší zklamání prožil na startu play off před dvěma roky v Moskvě. "Hráli jsme dobrý hokej, byla super atmosféra v týmu, skupinu jsem zvládli výborně a mrzí mě, že prohráli s Amerikou na penalty. Tak to ale někdy je," uvedl Červenka.

Cesta za zlatem v roce 2010 je pro něj stále hnacím motorem. "Zažít něco podobného by bylo krásný, od toho jsme zatím daleko. Každá medaile by byla velký úspěch. Teď musíme ve čtvrtek zvládnout důležitý zápas, až po něm může přijít další důležitý zápas. Dál nemůžeme zatím přemýšlet," dodal.

