České Budějovice - Hokejový útočník Roman Červenka začal závěrečnou část přípravy na mistrovství světa v elitní formaci společně s hlavní hvězdou týmu Jakubem Voráčkem a první zápas se jim vydařil. Ještě s Petrem Holíkem patřil jejich útok ve čtvrtečním utkání s Finskem k nejaktivnějším a podílel se na výhře.

"Do šancí jsem se dostával hned od začátku, za což jsem rád. Teď ještě, aby se zlepšilo zakončení," podotkl Červenka, který se prosadil i střelecky. "Hlavně jsem rád, že se podařilo otočit zápas a Finy porazit. Holas i Voras jsou výborní hráči. Tam se není o čem bavit," řekl jedenatřicetiletý útočník.

Trenér Josef Jandač podle všeho momentálně počítá s tím, že by Červenka měl s Voráčkem nastupovat i na mistrovství světa. "S ním se hraje dobře, podrží puk, nebojí se hrát. Je to jeden z nejlepších hráčů NHL," prohlásil odchovanec pražské Slavie. "Na velkém hřišti se musí hrát více s pukem, což je pro něj jiné. Je ale výborný, stejně jako ale hrál výborně i Petr Holík. Mám radost, že nám to šlo poprvé takhle. Snad to půjde dál a přidáme ještě nějaké další góly," přál si Červenka.

Světový šampion z roku 2010 se s Voráčkem potkal už na řadě velkých turnajů, v jedné formaci ale nastupovali sporadicky. Přizpůsobovat se mu nyní nemusel. "Na něčem se spolu domluvíme, ale Voras nechce nic speciálního," řekl Červenka.

Momentálně na centru nastupuje Holík, na jeho místo by se ale měl posunout Tomáš Plekanec, jenž se k reprezentaci připojí v dějišti šampionátu. Plány Jandače však může ještě změnit příjezd další posily z NHL Davida Pastrňáka.

"S trenéry jsme se o tom nebavili. Ale je moc dobře, že Pleky přijede a k němu ještě David Pastrňák. S nimi bude zase síla našeho mančaftu jiná, větší. Je otázka, jak budeme nastupovat, až se připojí, ale trenéři to už určitě v hlavě mají," řekl Červenka, jenž se chystá na sedmý světový šampionát v kariéře.

Čtvrteční výhra nad Finskem dodala českému týmu klid a hráčům zvýšila sebevědomí. "Když vyhráváte, tak je to vždy příjemné a samozřejmě je to pak super i v kabině. Nálada je lepší. Teď jen, abychom s tímhle vším pokračovali a převezli to do Paříže," přál si Červenka. Český tým před odletem do Francie čekají v Českých Budějovicích ještě duely se Švédskem a Ruskem.

Červenka před duelem ve svetru: Snad neudělám Zábrodskému ostudu Netradiční zážitek připravili zástupci Českého svazu ledního hokeje pro reprezentanty, kteří nastoupí v Českých Budějovicích do sobotního zápasu proti Švédsku. První třetinu odehrají domácí hráči v prakticky totožných trikotech, které oblékali jejich předchůdci v roce 1947 na mistrovství světa na pražské Štvanici a v nichž získali zlaté medaile. Poprvé v životě tak budou hrát v pletených svetrech. Brankáři Petr Mrázek, Pavel Francouz a obránce Jakub Kindl si speciálně připravené repliky vyzkoušeli již po dnešním tréninku. "Největší rozdíl je ve váze. Byl jsem v tom takový obepnutý. Oproti normálnímu dresu to je rozdíl, ale v zápalu boje to člověk nepostřehne," řekl Francouz, který zápas začne jako brankář číslo 1. Jedničku však na dresu mít nebude, ani číslo 33, se kterým běžně nastupuje. Hráči totiž po vzoru svých předchůdců nebudou používat vysoká čísla, ale dostanou k dispozici sadu s čísly 1 až 23. Francouz bude chytat s třiadvacítkou, Mrázek bude připravený s třináctkou. Jedním ze čtyř hráčů, kteří nastoupí se svým tradičním číslem, je útočník Roman Červenka, jenž hraje s desítkou. S tou v roce 1947 na šampionátu zářil Vladimír Zábrodský, který nastřílel 29 gólů. "Tak to se budu muset snažit, abych mu neudělal ostudu. Budu dělat, co půjde," slíbil Červenka, jenž nastupuje v elitní formaci s Jakubem Voráčkem a Petrem Holíkem. Zatímco Červenka se číslem příliš nezabýval, ostatní hráči ano. "Kluci se o tom zrovna baví v kabině," pousmál se po tréninku Červenka. Kapitán Voráček bude nakonec hrát s dvacítkou, jedničku bude mít Jan Kovář. Čísla 4, 15 a 21 byla z piety vyřazena. "Doufám, že zápas zvládneme. Je to pro dobrou věc, uctí se vzpomínka na první vítězství. Nemám s tím problém," uvedl Francouz. "Sice budou (dresy) těžší, ale třetinu vydržíme. Třeba ji vyhrajeme 3:0 a necháme si je celý zápas," řekl Červenka. Na nevšední zážitek se těšil i obránce Radko Gudas. "Každá možnost hrát v jiných dresech je příjemná, zejména v nároďáku, kde jsou všechny dresy speciální. Uvidíme, jak to v nich půjde na ledě," řekl důrazný bek, jemuž zůstalo číslo 3. Netradičně oblečeni mohli na zápas přijít i trenéři, což se ale podle všeho nestane. "S tím by museli přijít manažeři nebo vedení. Dresy jsou ale krásné a je to dobrý nápad. Pořád si myslím, že se máme s ohledem na historii co učit od NHL, jak se k bývalým hráčům nebo velikánům hokeje chovají. Oproti minulosti se to ale u nás mnohonásobně zlepšilo," řekl asistent trenéra Václav Prospal. Speciálních dresů nechal svaz vyrobit více, ke dvěma stovkám kusů. Část jich půjde do volného prodeje, část by se měla dražit. Hokejisté by se nebránili myšlence, kdyby jim dresy zůstaly na památku. "Kdyby to šlo, určitě bych si ho nechal," řekl Červenka.