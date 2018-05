Kodaň - Hokejový útočník Roman Červenka sehraje v sobotu při vstupu do mistrovství světa v Kodani proti Slovensku jubilejní 150. zápas v reprezentaci. Poprvé povede na velkém turnaji český tým jako kapitán, ale dvaatřicetiletý mistr světa z Německa z roku 2010 se podobnými metami nezabývá. Soustředí se jen na to, aby se mužstvu povedl start do turnaje.

"Je to samozřejmě příjemné, že můžu mít tolik zápasů v nároďáku. Je to čest, ale já nad tím moc nepřemýšlím. Máme před sebou start do turnaje, který bychom chtěli zvládnout co nejlíp. Chystám se a připravuju na zápas," řekl novinářům Červenka.

Od malička se podle svých slov chtěl věnovat hokeji, ale nikdy jej nenapadlo, kam až to dotáhne. "Chtěl jsem být profesí hokejista a snil jsem o tom vždycky, ale že bych čekal tolik zápasů v nároďáku, to ne," prohlásil útočník, který hrál poslední dva roky ve Švýcarsku za Fribourg.

V reprezentaci plnil roli kapitána několikrát, ale poprvé mu byla tato role svěřena na celý velký turnaj. "Je to čest mít céčko na prsou. Být na mistrovství světa jako kapitán je velká úloha a opravdu obrovská čest. Já se ale nesnažím nad tím moc přemýšlet. Chci připravit hlavu na svůj výkon, abychom hráli dobře zítra," uvedl Červenka.

Větší zodpovědnost cítí jen částečně. "Ona by byla stejná, kdybych měl 'áčko' nebo neměl nic. Člověk má odehráno víc zápasů, patří mezi zkušenější, tak se samozřejmě čeká, že týmu pomůže. Nemyslím si, že by to s céčkem bylo nějak jiné," doplnil.

Na první zápas v reprezentaci si dobře vzpomíná. "Bylo v Olomouci a myslím, že se Švýcary," vybavil si debut z 5. dubna 2007, kdy navíc při porážce 1:3 trefou v 58. minutě stanovil konečný výsledek. Největším zážitkem v dresu národního týmu pro něj zůstává cesta za titulem v roce 2010 v Mannheimu a Kolíně nad Rýnem.

"Celé to mistrovství 2010 byl neskutečný zážitek. Ze začátku to byly obrovské starosti a potom ten konec, kdo to nezažije, tak je těžké to popisovat. Já jsem to vždycky záviděl klukům zlaté generace, kteří vyhrávali, potom to mohli slavit a dělat lidi v republice šťastné," řekl bývalý hráč Slavie, Omsku, Lva Praha, Calgary, Petrohradu či Chomutova.

Právě úspěch podceňovaného týmu vedeného koučem Vladimírem Růžičkou před osmi lety je pro účastníka už osmého mistrovství světa, tří olympijských turnajů i Světového poháru v Torontu v roce 2016 inspiraci, aby se tým pokusil ukončit šestiletý medailový půst.

"Rok 2010 dokázal, že to může jít kdykoliv, kdy se to sejde. Je to ale samozřejmě čím dál těžší, protože Kanada a tyto týmy mají spoustu mladých hráčů NHL, co jezdí. Na jeden zápas a play off se může stát cokoliv," řekl bronzový medailista z roku 2011 z Bratislavy.

V Dánsku je spolu s pětatřicetiletým centrem Tomášem Plekancem lídrem s největšími zkušenostmi v omlazeném týmu. Spíše než mentorem chce být talentovaným mladíkům k dispozici, když to bude potřeba. "Jsou tu mladí kluci, kteří mají obrovský talent a kariéru před sebou. Mají už odehrané zápasy v NHL nebo za mládežnické reprezentace. I když je seniorský hokej trošku jiný, tak si myslím, že to rychle chytí a nebude v tom žádný problém," věří Červenka.

"Myslím, že není potřeba nikoho úplně zaučovat, ale jsme tu samozřejmě jeden pro druhého. V týmu je dobrá atmosféra a není potřeba to nějak rozdělovat na mazáky a mladé hráče. Všichni jsme stejní a tak chceme i hrát," dodal Červenka.