Paříž - Čeští hokejisté si v pátek proti Slovinsku připsali nejsnazší výhru v dosavadním průběhu mistrovství světa, v neděli proti domácí reprezentaci očekává útočník Roman Červenka mnohem náročnější zápas. Národní tým vyhrál čtyři z dosavadních pěti utkání a míří do čtvrtfinále. Světový šampion z roku 2010 věří, že další krok reprezentanti udělají právě proti Francii.

"Takový zápas jsme tady ještě nehráli. I když tělo pořád musí jet, hlava si přece jenom trošku odpočine. Člověk se nemusí stresovat, zápas jsme si pohlídali," řekl Červenka po výhře 5:1, na které se podílel gólem.

Ve 48. minutě se prosadil z brejku při hře čtyři na čtyři a uzavřel skóre. "Chtěl jsem tam hlavně dojet. Pak už jsem ale docela věděl, co udělám. On (brankář Krošelj) byl vyjetý. Věděl jsem, že jestli tu kličku stihnu udělat, tak že by mohla vyjít. Zaplaťpánbůh jsem ji stihl," popsal s úsměvem svoji druhou trefu na turnaji.

Čeští reprezentanti po úvodní prohře s Kanadou porazili Bělorusko, Finsko, Norsko a Slovinsko a jsou na nejlepší cestě postoupit do čtvrtfinále.

"Plníme to, s čím se počítá. Čekají nás ještě dva těžcí soupeři. Francie hraje výborně, Švýcaři taky. Uvidíme, tyhle zápasy budou podstatně složitější. Musíme se připravit, bude o co hrát. Obě skupiny jsou vyrovnané a zamotané, není si moc z čeho vybírat," řekl Červenka.

Francie patří k příjemným překvapením šampionátu, po pěti zápasech má sedm bodů a drží se ve hře o postup do vyřazovací části. "Francouzi jsou nepříjemní. Bruslí, jsou silní. Mají přímočaré hráče z NHL, jsou i takoví siloví. Není to proti nim jednoduché," uvedl jednatřicetiletý útočník.

Češi v posledních zápasech výrazně zlepšili defenzivu. Poté, co v první třetině duelu s Finska třikrát inkasovali, v dalších osmi dvacetiminutovkách a dvou prodloužení dostali jen dva góly. "Turnaje vyhrává dobrá obrana. Pořád si ale nemyslím, že bychom byli stoprocentní. Chyby tam jsou. Postupně je musíme odbourávat, aby jich na důležité momenty bylo co nejméně," dodal Červenka.