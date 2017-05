Paříž - Čeští hokejisté si v sobotu připsali první vítězství na mistrovství světa a útočník Roman Červenka si vedle očekávaného tříbodového zisku pochvaloval i šest vstřelených branek. O tři góly se postarali obránci, což považoval světový šampion z roku 2010 také za pozitivní.

"Byl to jiný soupeř než v pátek Kanada, která nás nepouštěla do přečíslení a nedělala takové chyby. Navíc hrála víc s pukem. I tak je ale dobré pro sebevědomí, že jsme góly dali," řekl Červenka, jenž se na výhře podílel jednou brankou.

Jednatřicetiletý útočník ve 36. minutě zvýšil na 3:1 a zajistil českým hráčům klid do závěrečné části. "Bylo to pár minut před koncem třetiny, takže to na psychiku byl důležitý gól. Šli jsme do kabiny s dvoubrankovým vedením a ve třetí třetině jsme si to pohlídali a přidali další," uvedl.

Opora švýcarského Fribourgu pochválila za efektivitu i obránce. Mezi střelce se zapsali Radko Gudas, Radim Šimek a Michal Kempný. "Určitě je to dobře. Snad jim to vydrží a budou dávat důležité góly. Máme výborné beky, spousta z nich umí vystřelit a dávat góly. Možná skoro všichni," řekl Červenka.

Odchovanec pražské Slavie začal utkání v útoku s Tomášem Plekancem a Davidem Pastrňákem, se kterými hrál i na loňském světovém šampionátu. V průběhu druhé třetiny si ale vyměnil místo s Jakubem Voráčkem a hrál s Janem Kovářem a Lukášem Radilem.

"Všichni jsou skvělí hokejisté. Osobně mi je jedno, s kým hraju. Je to na trenérovi," podotkl Červenka.

Paříž si zatím moc neužil. Od středečního večerního příletu trávil čas jen v hotelu nebo v hale. "Zatím nebyl čas na nic jiného než na hokej. Jsme v Paříži, je to hezké město, jenže pořád jsme byli v režimu hotel - hala," řekl Červenka.

Dnes mají reprezentanti první volnější den, odpolední trénink je dobrovolný. "Je trochu prostor k odpočinku, což po těch dvou zápasech určitě přijde vhod," dodal Červenka. Další utkání čeká reprezentaci v pondělí večer s Finskem.