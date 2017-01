Amsterodam - Sedmnáctiletý syn nizozemské fotbalové legendy Patricka Kluiverta Justin dostává nečekaně prostor v hlavním týmu Ajaxu Amsterodam. Nahrává mu, že právě na jeho pozici má Ajax velké potíže kvůli zdravotním potížím. Týká se to i českého talentu Václava Černého, který bojuje s poraněním zad.

Potíže postihly Černého v nejméně vhodnou dobu. Konečně si získal důvěru trenéra Petera Bosze, který mu na podzim nedával mnoho šancí, navíc Bertrand Traoré odjel na mistrovství Afriky a Pelle Clement s Aminem Younesem jsou zraněni. Bosz tak musel do posledního utkání nečekaně nasadit právě mladého Kluiverta, který hraje stejně jako Černý krajního útočníka.

"Je to Murphyho zákon. Absence se nám hromadí na jedné jediné pozici. Kdybychom měli Traorého nebo Černého, tak by šanci asi zatím nedostal, ale ukazuje se v dobrém světle a mám z něj dobrý dojem. Má před sebou slibnou budoucnost," řekl Bosz pro nizozemská média.

Justin Kluivert se narodil právě v Amsterodamu v době, kdy jeho otec Patrick byl hvězdou Barcelony. Předtím hrával za Ajax a AC Milán, prošel také Newcastlem, Valencií, Eindhovenem a Lille, kde v roce 2008 ukončil kariéru. Za nizozemskou reprezentaci nastřílel v 79 zápasech 40 gólů. Justina vedl v akademii Ajaxu, nyní je sportovním ředitelem v Paris St. Germain.

Jeho syn sice nehraje na hrotu jako otec, ale spíše na křídle, a výkony v juniorce si řekl o to, aby ho Bosz při zdravotních potížích křídel vzal na lavičku při ligovém utkání se Zwolle. A když se Younes už v první půli zranil, poslal Kluiverta ve 39. minutě do hry. Mladý odchovanec se sice do statistik nezapsal, ale pokud se Černý nedá rychle do pořádku, mohl by Kluivert naskočit i do nedělního utkání v Utrechtu.