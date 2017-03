Přípravný zápas fotbalistů do 21 let mezi Českou republikou a Slovenskem, 24. března v Karviné. Radost českého týmu z druhé branky.

Karviná - Česká fotbalová reprezentace do 21 let v prvním letošním utkání zvítězila v přípravě nad Slovenskem vysoko 4:1. V Karviné o výhře domácích, kteří se stejně jako soupeř chystají na letní mistrovství Evropy v Polsku, rozhodl hattrickem Václav Černý. Jednu branku přidal Zdeněk Linhart.

Devatenáctiletý Černý otevřel skóre zápasu v 11. minutě střelou do protipohybu brankáře a druhý zásah domácích přidal chvíli nato Linhart. Příbramský útočník, který se dostal do nominace až díky zdravotním potížím sparťanské dvojice Juliš, Pulkrab, zaznamenal první gól za jednadvacítku.

Další branky přidal český tým až v závěru poločasu. Černý si nejprve naběhl na přihrávku Čermáka a v nastavení pak záložník Ajaxu završil hattrick, když dorazil Nečasovu střelu. V jednadvacítce si vylepšil bilanci na šest branek v devíti zápasech.

"První gól jsem dobře trefil mezi nohama, takže to bylo dobře a rychle vyřešené. U ostatních bylo vidět, že jsme hladoví a chceme dávat góly. Ukázali jsme, že jsme udělali přesně to, co jsme si řekli před zápasem," řekl v rozhovoru pro Českou televizi Černý.

Po přestávce domácí výrazně ubrali z tempa, ale Slovensko vedené českým trenérem Pavlem Hapalem toho dokázalo využít jen jednou. Díky nedůsledné obraně domácích se dostal k míči Šafranko a s pomocí teče překonal debutujícího brankáře Maceje, který o pauze nahradil Vejmolu.

"V prvním poločase jsme chtěli hrát aktivně a to se povedlo. Výsledkem byly i rychlé góly, které mužstvo uklidnily a dodaly mu sebedůvěru. Po přestávce jsme od toho ustoupili a Slováci se vrátili do zápasu," uvedl trenér Vítězslav Lavička, kterého potěšilo, že se tým vyrovnal s absencí opor Patrika Schicka, Jakuba Jankta a Antonína Baráka.

"Jsem rád, že máme takovou ofenzivní kvalitu. Kluci dokážou improvizovat, vyhovět si, ale pořád tam jsou chyby, na kterých musíme zapracovat, aby to příště bylo lepší," dodal kouč. Další přípravný duel s jednadvacítkou ho čeká už v pondělí v Kielcích proti Polsku.

ČR - Slovensko 4:1 (4:0)

Branky: 11., 42. a 45.+1, Černý, 16. Linhart - 51. Šafranko. Rozhodčí: Frankowski - Boniek, Golis (všichni Pol.). ŽK: Souček, Hrubý - Niňaj, Szöke. Diváci: 2725.

Sestava ČR: Vejmola (46. Macej) - Matějů (62. Sáček), Simič, Kaša, Holzer - Souček, Trávník (46. Hrubý) - Nečas, Čermák (62. Havlík), Černý (62. Macek) - Linhart (76. Mihálik). Trenér: Lavička.