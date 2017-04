Brno - Výtvarník David Černý podal ústavní stížnost proti rozsudku, podle kterého má zaplatit bývalému řediteli Národní galerie Milanu Knížákovi 100.000 korun za urážku zveřejněnou v dokumentu České televize. ČTK to zjistila z justiční databáze. Justice kauzu řeší šest let, dvakrát do ní zasáhl Nejvyšší soud, napotřetí, letos v lednu, už verdikt potvrdil.

Stížnost dorazila k Ústavnímu soudu počátkem dubna. Jako soudce zpravodaj ji podle rozvrhu práce dostal David Uhlíř. Lze však očekávat změnu. Uhlíř před lety, ještě jako advokát, Černého v téže kauze zastupoval. Podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové je stížnost podaná čerstvě, zatím tedy žádné úkony v řízení neproběhly.

Černý počátkem roku 2011 označil Knížáka v televizním dokumentu Cena Jindřicha Chalupeckého za "nafoukaného kriploidního čuráka". Podle Knížáka ho tím chtěl výtvarník úmyslně znevážit, a zasáhl tak do jeho práva na čest a důstojnost.

Odvolací Vrchní soud v Praze opakovaně dospěl k závěru, že použité hrubé výrazy zasahují do osobnostních práv natolik, že pouhá omluva není dostačující satisfakcí. V posledním rozsudku odkázal na českou i evropskou judikaturu, podle které nemůže být cílem kritiky zesměšnění, urážka nebo pomluva.

NS verdikt v minulosti dvakrát zrušil, například s vysvětlením, že neobsahuje konkrétní a přezkoumatelná hlediska, která by umožňovala posoudit přiměřenost náhrady nemajetkové újmy v penězích. Napotřetí už ale výhrady neměl, verdikt prý již bere v úvahu všechna podstatná hlediska.

Černý ve třetím dovolání neuspěl s tvrzením, že se justice odklonila od ustálené rozhodovací praxe, ani s poukazem na to, že vulgarismy jsou v českém veřejném prostoru čím dál častější. Justice měla podle dovolání zohlednit, že Knížák opakovaně dehonestuje v médiích ostatní a je "nejen jaksi programově nekonformním umělcem, ale také člověkem jednajícím impulzivně a používajícím ve svém projevu často sprostá slova".

Účastníkem sporu byla původně také Česká televize. Už v minulosti se stejně jako Černý Knížákovi omluvila. Nyní už justice řeší pouze nárok na finanční odškodnění ze strany známého výtvarníka.

Spory mezi oběma umělci jsou letité. V roce 2000 odmítl Černý převzít Cenu Jindřicha Chalupeckého v Národní galerii do doby, dokud Knížák neodejde z jejího vedení. Knížák ho nechal po sporu o instalaci jeho díla vyvést a ocenění Černému následně předal prezident Václav Havel na chodníku před Veletržním palácem.