Přípravné utkání fotbalistů do 21 let: ČR - Turecko, 31. srpna v Praze. Václav Černý z ČR.

Přípravné utkání fotbalistů do 21 let: ČR - Turecko, 31. srpna v Praze. Václav Černý z ČR. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Útočník Václav Černý chápe, že je vnímán jako jeden z tahounů proměněné reprezentace do 21 let, a chce naplnit vysoká očekávání. Devatenáctiletý fotbalista by si také rád udržel místo v prvním týmu Ajaxu Amsterodam, kam se vrátil po jarní části minulé sezony v druholigové rezervě.

"Nové" jednadvacítce premiéra moc nevyšla, v domácí přípravě jen remizovala 1:1 s Tureckem a nenaladila se vítězně na úterní start evropské kvalifikace s Běloruskem. "Jsme spolu krátce, měli jsme na to jenom pár dní a pár tréninků. Šli jsme do zápasu s tím, že to chceme otevřít vítězně, což se nám nepovedlo. Myslím, že tam bylo dost dobrých momentů i dost momentů, které musíme zlepšit směrem ke kvalifikaci," řekl Černý novinářům.

V Praze na Strahově odehrál úvodní poločas a v 36. minutě otevřel skóre z pokutového kopu. "Nejsem spokojený se svým výkonem. Jsem rád, že jsem penaltu proměnil a dostali jsme se do vedení, ale mělo tam být víc pozitivnějších věcí. Do kvalifikace je čas, ale je co zlepšovat," upozornil Černý, který si v národním mužstvu do 21 let vylepšil bilanci na osm gólů ve 14 zápasech.

V kvalifikaci o Euro 2019 by měl být lídrem výrazně proměněného výběru trenéra Vítězslava Lavičky. "Asi by bylo divné, kdyby to tak nebylo. Odehrál jsem toho docela dost i v té minulé jednadvacítce. Beru to tak, že bych měl být jedním z tahounů. To můžu říkat v rozhovorech, ale musí to být i na hřišti. Doufám, že to tak bude a pak budeme asi všichni spokojení," prohlásil odchovanec Příbrami.

Má radost z návratu do prvního týmu Ajaxu, ale o místo musí neustále bojovat. V této sezoně zatím naskočil do čtyř soutěžních utkání a zaznamenal dvě asistence. "Pomohlo mi to, ale neříkám, že jsem v sestavě nastálo. Tam to záleží na každém tréninku i zápase, protože konkurence je neuvěřitelná," podotkl Černý.

"Jsem jenom rád, že se mi začátek sezony povedl, že minuty sbírám buď v základu, nebo že do hry jdu. Mám motivaci do další práce, že to zase jde," dodal talentovaný křídelní hráč.

Věří, že jeho šance na sestavu Ajaxu vzroste hlavně s góly a asistencemi. "My jsme s tím měli teď problém. Jsem rád, že se mi to ten první zápas (s Groningenem), co jsem nastoupil po dlouhé době, povedlo. Pak zase dvakrát ne. To se od útočníků všude čeká, kór v Ajaxu. Asi pomůže nejvíc, když tam bude produktivita," konstatoval Černý.