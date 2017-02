Praha - Tereza Černochová, která je od začátku roku zpěvačkou skupiny Monkey Business, uspořádá v březnu dva sólové koncerty v Praze a v Brně. Dcera Karla Černocha nahradila ve skupině Tonyu Gravesovou, která po 16 letech kapelu opustila a začala se věnovat svým projektům. Černochová byla s Helenou Zeťovou a Terezou Kerndlovou členkou tria Black Milk, před dvěma lety nahrála sólové album Škrábnutí a poté hostovala v mnoha formacích včetně Monkey Business.

"Byla jsem ze své sólové kariéry unavená a být stálým členem Monkey Business je úžasné. Jsem jejich ortodoxním fanouškem od samých začátků. Nejdříve jsme byli přátelé, pak vznikla náhodná pozvání na jeviště a později hostování v době, kdy byla Tonya na mateřské dovolené," řekla dnes ČTK Černochová.

Na změnu na místě vokalistky příznivci Monkey Business reagují podle Černochové kladně. "Přestože mám trochu jinou hlasovou polohu než Tonya, většina ohlasů je pozitivních. Takže mám radost, že jsme to snad Tonye, klukům z kapely ani jejich fanouškům nějak nepokazila," uvedla Černochová.

Být v mužské kapele není pro Černochovou problém, protože posledních deset let strávila převážně mezi muzikanty. "Nemám problém sedět po hraní s chlapy na pivu a nezaskočí mě nějaký ten expresivnější výraz. Někdy je pak náročné vrátit se doma do role matky a pečovatelky. Ale být doma introvert a na jevišti drak je pro mě ideální," řekla.

S Monkey Business je nyní na turné s názvem Už jsi zaplatil daň z práva na život?. Kvůli tomu omezila své sólové aktivity, ale představí se na samostatných koncertech 7. března v pražské La Fabrice a o den později v brněnském Metro Music Baru. "Chtěla bych na ta vystoupení pozvat své kamarády i lidi, kteří v minulosti zaznamenali, že něco sólového dělám," podotkla.

Na koncertech v Praze a v Brně nabídne repertoár ze svých dvou sólových alb. Doprovodí ji kapela ve složení Matěj Belko, Zbyněk Raušer a Viktoria Priester. "Nepůjde o žádné velké show, ale koncert k poslechu," řekla Černochová, kterou s Monkey Business naopak čekají velké akce v pražských Žlutých lázních a na festivalu Metronome, kde vystoupí ve stejný den jako Sting. "Každodenním tématem je pak nová deska Monkey Business. Na její natáčení se moc těším, ale nedá se zatím říct, kdy to bude," dodala.

Zatím poslední album s názvem Sex and sport? Never! vydali Monkey Business v roce 2015, kdy slavili 15 let existence.