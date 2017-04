Brno - Kapitán hokejistů Komety Brno Leoš Čermák si užíval plnými doušky zisk mistrovského titulu. Pro devětatřicetiletého forvarda to byl mimořádně sladký triumf, neboť dosud měl v extraligové sbírce tři stříbra a tři bronzy. V kabině si zapálil vítězný doutník a při něm novinářům přiznal, že začal věřit v titul až půl minuty před koncem zápasu. To už přitom měla Kometa tříbrankový náskok.

"Když jsme dali na 5:2, tak zbývalo přes minutu do konce. Říkal jsem si, že titulu začnu věřit až třicet vteřin před koncem. To už by se nic nemělo stát," řekl kapitán Komety, který na sebe prozradil, že je pouze svátečním kuřákem. Dnešní doutník mu ale chutnal dle jeho slov hodně sladce.

Historický úspěch po oslavě s fanoušky přímo na ledové ploše teprve vstřebával. "Věřili jsme si. Vyšlo to parádně. Dva vyhrané zápasy venku nás strašně nakoply. V celém play off ve všech sériích jsme v žádném utkání nepolevili, neměli výpadek, drželi si standardní výkonnost," popsal Čermák cestu k úspěchu, po němž mohl zvednout nad hlavu pohár.

"Série se Spartou byla velice těžká, hlavně po psychické stránce. Jak jsme tohoto výborného soupeře porazili, tak jsme se rozjeli a nikdo nás už nezastavil," ohlédnul se za úspěšným vstupem do play off.

K titulu se Kometa vyhoupla až ze šestého místa po základní části. "Pohybovali jsme se na hraně předkola. V tomto období jsme uhráli důležité zápasy a nemuseli do předkola. To nás nastartovalo. Výborně chytal brankář Čiliak, což byl základ. Samozřejmě bylo důležité se dostat do šestky," myslí si brněnský kapitán.

V celém play off Kometa prohrála jen dva zápasy: v semifinálové sérii s Hradcem Králové. "Tento výsledek v celém play off je unikátní. Pomohlo nám, že jsme hráli ve čtvrtfinále jen čtyři zápasy. Nebyli jsme jsme tak potlučení jako v předcházejících dvou našich finálových startech. I když jsme měli i tentokrát zraněné hráče, tak jsme pořád produkovali dobrý fyzický hokej a přehrávali soupeře. A stíhali jsme všechny útoky," popsal Čermák faktory, které vedly k úspěchu.

V posledních dvou zápasech finálové série v Brně Kometa soupeře k ničemu nepustila. "Snažili jsme se hrát efektivní hokej a dařilo se nám to. Když jsme potřebovali gól, tak jsme je dali a odskočili na rozdíl dvou. Dnes v poslední třetině jsme už jenom bránili výsledek a vyhazovali puky. Nic víc nebylo potřeba," dodal Čermák.

Už se těší na oslavy. "Myslím, že s námi bude slavit celé město. Při play off jsme mysleli na brněnské fanoušky, kteří 51 let čekali na dvanáctý titul. Celé Brno i my jsme si jej zasloužili. Budeme nyní slavit, co vydržíme. Získat titul před domácím publikem a nemuset cestovat je to nejkrásnější. Proto jsme chtěli sérii ukončit dnes doma, což se nám podařilo. Happy end je úžasný," liboval si Čermák.