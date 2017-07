Praha - Fotbalista Aleš Čermák dostal za květnovou nehodu v opilosti pokutu 160.000 korun a na 20 měsíců přišel o řidičský průkaz. Serveru seznam.cz to řekla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová. Reprezentant do 21 let se proti trestu může odvolat.

"Dostal peněžitý trest ve výši 160 tisíc korun. Pokud ho nezaplatí, skončí na čtyři měsíce ve vězení," uvedla Pröllerová. Obvodní soud o trestu rozhodl zatím nepravomocně na návrh státního zástupce ve zrychleném řízení.

Dvaadvacetiletý Čermák havaroval v noci na 28. května a v krvi měl 1,5 promile alkoholu. Při nehodě si zlomil tři žebra a přišel o nedávné mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku, kde by za normálních okolností vedl český tým jako kapitán. V době havárie byl ještě hráčem pražské Sparty, na konci června ale podepsal čtyřletou smlouvu s Plzní.