Brno - Kapitán hokejistů Komety Brno Leoš Čermák do loňska čekal na první triumf v kariéře a teď si čtyřicetiletý centr vychutnává druhý zisk zlata za sebou. Majitel osmi extraligovým medailí si užije oslavy a pak začne přemýšlet nad budoucností. Ještě se nerozhodl, zda bude v dresu Komety pokračovat i v příští sezoně, nebo se s aktivní činností rozloučí.

"Člověk se toho nenabaží. Teď ale nevím, co bude. Užiju si oslavy a pak uvidím. Jasno nemám. Žiju přítomností a tohle je daleko. Věk mám a ne malý. Nebudu předbíhat," řekl Čermák. V Brně působí od roku 2011 a získal s ním i dvě stříbra (2012 a 2014) a bronz (2015). Druhý skončil také s Vítkovicemi v roce 2002 a třetí byl dvakrát s Libercem (2005 a 2007).

Obhajoba mu po dlouhém čekání na zlato chutná sladce. "Všechno se to mísí, je to obrovská úleva. K tomu únava, play off stálo spoustu sil. Ale je to strašně příjemný vnitřní pocit, který hřeje. Jsem rád za Brno, za kluky, že se nám podařilo zopakovat loňskou jízdu a pohádku. Dotáhli jsme to do konce," líčil Čermák.

Kometa stejně jako loni prošla play off suverénně, v cestě za obhajobou zlata opět ztratila jen dva zápasy. "Věděli jsme, co dokážeme. Loni nám to perfektně vyšlo. Každou sérii jsme začínali venku a kromě prvního zápasu v letošním finále se nám dařilo první zápasy vyhrávat. Ale i tahle porážka nás motivovala, nastartovali jsme se. Táhli jsme za jeden provaz, kluci načasovali správně formu, je to krásný pocit," prohlásil Čermák.

Těší jej také posun Komety na pozici neúspěšnějšího klubu v historii se 13 tituly před Duklu Jihlava. "Tohle kluci připomínali. Je to třešnička, že Kometa odskočila historicky v ziscích titulu a jsme rádi, že jsme toho byli součástí," podotkl Čermák. Sestup Dukly ho mrzel. "Věřil jsem jim. Zápasy Brno versus Jihlava měly dobrou kulisu."

Brňané přes velké posílení před sezonou 2016/17 šli loni do vyřazovací části z šesté pozice a letos z páté. Vše podřizují úspěchu v play off. Čermák nepamatuje, že by musel zvýšit hlas v kabině kvůli nějaké krizi.

"Když se nedaří, je spíš dobré se uklidnit. Když člověk vidí, že zápas nevyjde, není na místě stresovat se. Spíš jsme se povzbuzovali, abychom si věřili. Neměli jsme žádný velký propadák. V prvním finále v Třinci nám to tam ze začátku napadalo, ale už ve třetí třetině jsme se nachystali na další zápas," řekl Čermák. Kometa následně čtyřmi výhrami získala titul.

Za úspěchem podle Čermáka stojí fakt, že všichni hráči se podřizují týmovému úspěchu. "Snažili jsme se přinést do kabiny, aby všichni hráli jeden za druhého. To jsme si hlídali, každý dostal nějakou zodpovědnost. Nikdy vám hvězdy, co nehrají pro tým, nic nevyhrají. Tady každý pracoval pro mančaft do posledního hráče. Nehrálo se na body, na individuální výkony, za ty poslední roky se nám to dařilo v kabině uhlídat," uvedl.

Důležitá je podle něj i symbióza mužstva s majitelem, generálním manažerem a hlavním trenérem v jedné osobě Liborem Zábranským. "Výborně mezi sebou komunikujeme a nikdy na nás nepřenášel tlak. Vyhověl nám, když jsme něco potřebovali. Byli jsme na jedné vlně a bral nás jako rodinu. Věřil týmu a my věříme svému šéfovi," dodal na adresu Zábranského, který má zájem o toho, aby Čermák v týmu pokračoval.