Brno - Kapitán hokejistů Komety Brno Leoš Čermák bude hrát už popáté v kariéře finále extraligy. Po zisku stříbrných medailí s Vítkovicemi v roce 2002 dosáhl na další dvě druhá místa s Kometou a vloni v brněnském dresu vyšperkoval sbírku mistrovským titulem. Finálovou sérii, která začne v sobotu úvodním zápasem Komety v Třinci, považuje Čermák za hokejový svátek pro každého hráče.

"Takové zápasy, jako je finále extraligy, jsou za odměnu. Na rozdíl od utkání, kde hrajete o udržení. Pro každého hráče je maximem v jeho kariéře hrát zápasy, v nichž o takovou poctu jde. Když můžete získat pohár a zvednout jej nad hlavu," řekl novinářům Čermák, který před měsícem oslavil čtyřicetiny. "Před zápasy se dostavuje příjemné chvění v těle. Nervozita ale není na místě. Když je člověk mladší, tak z toho má třeba těžší hlavu," podotkl odchovanec Třebíče.

Kometa v play off cestou do finále ztratila jediný zápas. Vítkovice ve čtvrtfinále vyřadila 4:0 na zápasy a Plzeň zdolala v pěti duelech. Teď ji čekají jako poslední překážka Oceláři.

"Chuť mám stále stejnou, moji spoluhráči také. Každý se na finále těší. Víme, o co jde. Na hecování zatím nedošlo, na to je čas až před zápasem. Loni se nám podařilo získat titul, a když pozná člověk chuť vítězství, tak prohrávat nechce. Nejhorší je po mých zkušenostech porážka ve finále a pohled na vítěze, jak se radují. To je skoro lepší prohrát o kolo dřív," poznamenal kapitán Komety.

Jedenáct let se žádnému týmu nepodařilo obhájit extraligový titul. Naposledy vyhrála extraligu dvakrát po sobě v letech 2006 a 2007 Sparta. Nyní na ni může navázat Kometa, která se v této sezoně vyhnula krizím, které v posledních letech provázely mistrovské týmy.

"Jednou z příčin je, že změny v našem týmu byly minimální. Od začátku sezony jsme se připravovali stejně poctivě. V reprezentačních přestávkách jsme drželi loňský tréninkový model. Trenéři i kabina si to pohlídali a vyplatilo se to. V play off víme, co jsme schopni hrát a co můžeme dokázat. Toho se držíme. Chceme vyhrát a získat titul. Máme další šanci," řekl bývalý hráč Slavie Praha, Vítkovic, Liberce a v KHL Novosibirsku, Ufy a Novgorodu.

Třinec považuje kapitán Komety navzdory absenci jedné z hlavních střeleckých opor Martina Růžičky za velmi silného protivníka. "Jejich nejlepší hráč, který nejvíce skóroval, určitě chybí. Ale zase se objevili ostatní. Takže góly, které dával, nahradili jiní. Nemyslím si, že by to soupeře mělo brzdit," myslí si Čermák.

Právě jeho čtvrtá útočná řada by měla pokrýt v play off střelecky úspěšný útok bratrů Michala a Ondřeje Kovařčíků s Davidem Ciencialou. "Této trojici se dařilo. Ale soupeř má čtyři vyrovnané útoky. Musíme je pokrýt všechny. Nebo minimalizovat jejich šance. Třinec dobře bruslí, je v optimální formě. Jak a na koho budeme nasazovaní, to záleží na trenérech. Musíme se soustředit na náš výkon," dodal Čermák.