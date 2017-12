Praha - Statistiky podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela ukazují, že vnější tlaky do domácích cen celkově oslabují. "Podílí se na tom i dlouhodobě posilující koruna. Ta si sice ke konci roku dává pauzu, v novém roce ale bude pokračovat v trendu zhodnocování. To by se mělo projevit i na nižší inflaci spotřebitelských cen, která svého vrcholu dosáhla v říjnu. Nicméně její pokles nebude ani v následujících měsících nijak výrazný," uvedl.

Meziroční růst cen v průmyslu ovlivnily zejména ceny kovodělných výrobků, které stouply o 4,9 procenta. Proti loňskému listopadu byly vyšší i ceny koksu, ropných produktů a potravin. Naopak zlevnily dopravní prostředky, elektřina a plyn.

V zemědělství ceny stouply o 10,1 procenta, přičemž o měsíc dříve zaznamenaly nárůst o 8,3 procenta. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 6,2 procenta kvůli zdražení ovoce, zeleniny, obilovin a olejnin. Ceny v živočišné výrobě byly meziročně vyšší o 16,1 procenta, dražší bylo mléko, vejce a skot.

Ceny stavebních prací se stejně jako v říjnu podle odhadů zvýšily o 1,8 procenta a ceny tržních služeb v podnikatelské sféře o 1,6 procenta.

V zahraničním obchodě v říjnu pokračoval v meziročním srovnání pokles cen. Vývozní ceny klesly o 1,7 procenta zejména v důsledku posílení koruny vůči euru a dolaru. Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu měly nižší ceny strojů a dopravních prostředků o 3,7 procenta, uvedl ČSÚ. U dovozních cen, které se snížily o 2,2 procenta, mělo největší vliv na pokles meziročního indexu zlevnění strojů a dopravních prostředků o 5,4 procenta.

Také v meziměsíčním srovnání ceny dovozu i vývozu klesly, v září ještě rostly. Vývozní ceny se v desátém měsíci proti září snížily o 0,6 procenta především kvůli nižším cenám strojů a dopravních prostředků. Levnější stroje a dopravní prostředky ovlivnily i pokles dovozních cen o půl procenta.