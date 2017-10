Praha - S prudkým růstem cen másla se nyní potýkají spotřebitelé nejen v České republice, ale i v sousedních zemích. Ke zdražování přispívá rostoucí globální spotřeba - například v Německu je podle tamního Sdružení mléčného průmyslu nyní cena másla na nejvyšší úrovni za nejméně 50 let. V Polsku se dá máslo i nadále kupovat ve slevových akcích a někdy i za ceny, které jsou jen o málo vyšší, než kde byly před zdražením. Na vyšších cenách másla v Česku mají podle ministra zemědělství Mariana Jurečky značný podíl obchodníci, u kterých nyní končí až polovina jeho prodejní ceny.

Diskontní řetězec Aldi, podle něhož se cenově často orientují i další podobné řetězce v Německu, nyní levné balení másla o hmotnosti 250 gramů prodává za 1,99 eura (51,40 Kč), zatímco ještě v první polovině loňského roku stálo 75 centů (19,40 Kč). Za poslední měsíce se cena zvýšila několikrát. Začátkem května stoupla na 1,29 eura, v červnu na 1,49 eura, v červenci na 1,79 eura a v září na nynějších 1,99 eura.

Rostoucí cena másla ale v Německu nevyvolala tak velkou veřejnou debatu jako v České republice. Například ministr zemědělství Christian Schmidt dokonce růst cen přivítal, protože by mohl přinést více peněz zemědělcům.

Na pultech slovenských obchodů ceny másla začaly výrazněji stoupat letos v květnu a do srpna se meziročně zvýšily o 53 procent, vyplývá z nejnovější analýzy agentury Nielsen. Prodej másla na Slovensku ale podle agentury v tomto období klesl pouze o osm procent. Zdražování másla zaznamenala agentura už od května minulého roku. Tomuto vývoji předcházelo výrazné zlevnění másla ve slovenském maloobchodu na 4,30 eura (111,20 Kč) za kilogram (27,80 Kč za 250 gramů), tedy na nejnižší úroveň za poslední roky.

Letos v srpnu ale ceny vystoupaly na rekordních 8,80 eura (227,40 Kč) za kilogram (56,90 Kč za čtvrtkilogramové balení). Za poslední sledovaný rok na Slovensku výrazněji zdražilo mezi spotřebiteli právě oblíbenější čtvrtkilogramové balení než balení o hmotnosti 125 gramů. Na rostoucí cenu másla poukázala už dříve slovenská média, která také zveřejnila odhady jeho možného dalšího zdražování do konce roku.

Poláci v současnosti platí za máslo zhruba o 70 procent více než před rokem. Řetězec Lidl si účtuje za 200gramové balení 6,49 zlotých (39 Kč), Tesco 6,99 zlotých (42 Kč). Jedny z nejnižších cen nabízí diskontní síť Biedronka, kde se dá 200 gramů másla koupit za 5,99 zlotých (36 Kč). Loni touto dobou šlo přitom stejnou kostku ve většině obchodů pořídit za čtyři až pět zlotých (24 až 30 Kč).

Některé polské obchody se růstu cen snaží využít k pořádání slevových akcí, které svědčí o tom, že nedostatek másla Polákům akutně nehrozí. Ve zmíněném Lidlu například zaplatí místo 6,49 jen 4,99 zlotého (30 Kč), pokud si koupí nejméně šest kostek.

V Rakousku stoupla cena másla od poloviny loňského roku až o 80 procent. Zatímco loni v květnu stála 250gramová kostka privátní značky másla v obchodech skupiny Rewe International, do které patří mimo jiné Billa či Penny, 1,29 eura (33,40 Kč), nyní ji zákazníci kupují už za 2,39 eura (61,80 Kč).

Máslo v bio kvalitě se dá na pultech jmenovaných rakouských obchodů nyní koupit za 2,59 eura (67 Kč). V řetězci Spar stála privátní značka másla letos v březnu ještě 1,59 eura (41,10 Kč), nyní 2,19 eura (56,60 Kč) a cena čtvrtkilogramové kostky vzrostla i v dalším významném řetězci obchodů s potravinami v Rakousku. Obchody značky Hofer, které patří do německé skupiny Aldi Süd, nabízejí teď máslo v bio kvalitě za 2,59 eura (67 Kč). Navzdory některým poplašným zprávám ale podle předsedy Sdružení rakouských zpracovatelů másla Johanna Költringera nedostatek másla v regálech obchodů kolem Vánoc v Rakousku nehrozí.

Jurečka: U obchodníků zůstává až polovina prodejní ceny másla

Na vyšších cenách másla mají podle ministra Jurečky (KDU-ČSL) značný podíl obchodníci, u kterých nyní končí až polovina jeho prodejní ceny. K výraznému růstu cen másla přispěl i vývoj na světovém trhu, kde roste poptávka a zároveň je omezená nabídka, řekl ČTK Jurečka při zahájení podzimní etapy výstavy Flora Olomouc. Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) tvrdí, že obchodníci u másla vysoké marže nemají a za jeho zdražení nemůžou.

Tuzemští zemědělci nyní podle Jurečky prodávají litr mléka zhruba za 8,4 koruny za litr, což je přibližně stejná cena jako v roce 2004, kdy čtvrtka másla na pultech obchodů stála 25 korun. "Když jsme si udělali rozbor prodejní ceny jedné čtvrtky másla, kolik procent z ní zůstává u zemědělců, tak je to zhruba 17 až 20 procent. Zhruba 25 až 30 procent zůstává u potravinářů a těch zbývajících padesát procent u obchodníků a prodejců," uvedl Jurečka.

Letos v srpnu mlékárny podle Jurečky prodávaly máslo v průměru za 35 korun, jeho cena v obchodech se ale pohybovala od 50 do 70 korun. Jurečka upozornil, že tuzemská produkce mléka za poslední tři roky vzrostla a Česká republika je v této komoditě soběstačná ze 130 procent. "My jako zemědělci máme suroviny dostatek, ale to, jakým způsobem trh spekuluje a jak se cena šroubuje nahoru, to už nejsme schopni ovlivnit," uvedl.

Podle prezidentky SOCR Marty Novákové obchodníci za drahé máslo nemůžou. "Svaz si vyžádal od velkých obchodních řetězců, které jsou jeho členy, údaje týkající se marží právě na máslo. Z jednotlivých vyjádření vyplynulo, že se výše marží pohybuje od osmi do 20 procent, v průměru je to tedy 14 procent," řekla dnes ČTK Nováková. V případě vysoké ceny másla jde podle Novákové o určitý výkyv komodity, který je ovlivněn poptávkou a nabídkou i celosvětovým vývojem. "Ostatně cenu másla i marží obchodníků šetřilo již v květnu ministerstvo financí a k žádnému nestandardnímu zjištění nedospělo," podotkla.

Vyšší ceny másla podle Jurečky souvisí s tím, že na globálním trhu se v poměrně krátkém časovém období potkala výrazně vyšší poptávka s nedostatkem suroviny k výrobě másla. Na ukončení režimu mléčných kvót v EU navázala poměrně velká mléčná krize, kdy klesla výroba mléka v EU i Austrálii či na Novém Zélandu, což jsou hlavní světoví producenti. Naproti tomu Čína v pololetí zvýšila poptávku po másle i ostatních mléčných výrobcích. "Za poslední dva roky zároveň také výrazně roste poptávka spotřebitelů, kteří se odklání od rostlinných tuků a spíše zase vyhledávají živočišné tuky," dodal Jurečka.

Ceny másla jsou rekordně vysoké v celé EU. Potravináři mluví o vysokých maržích obchodníků, ti vinu svalují na vysoké nákupní ceny smetany. Prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman vyzval mlékárny, aby omezily vývoz másla do zahraničí a soustředily se na tuzemský trh. "Je to jenom výzva. Nikdo nemůže nikomu zakázat, aby na volném a otevřeném trhu nemohl vyvážet," komentoval výzvu Jurečka.