Washington - Jsou kočky tekutina nebo pevná látka? Ovlivňuje kontakt s krokodýlem náchylnost člověka k hazardním hrám? Mají staří lidé skutečně velké uši? To jsou některé z otázek, na něž hledali odpovědi vědci, kteří získali letošní humorné Nobelovy ceny. Tento týden je již po sedmadvacáté udělila americká Harvardova univerzita.

Francouz Marc-Antoine Fardin získal svým výzkumem o kočkách žertovnou Nobelovu cenu za fyziku. Fardin si všiml, že tito chlupatí domácí mazlíčci se dokážou nápadně dobře přizpůsobit tvaru nádoby, jako je například váza, což je vlastnost typická pro tekutiny. Fardin nakonec dospěl k názoru, že kočka existuje v obou skupenstvích. Kočka v malé krabici se chová jako tekutina a vyplní celý prostor, zatímco kočka ve vaně plné vody se bude snažit minimalizovat kontakt s vodou, a tak bude držet svůj tvar a bude se tudíž chovat jako pevná látka.

Nobelovu cenu za bizarní výzkum v oblasti ekonomie si odnesla dvojice australských badatelů Matthew Rockloff a Nancy Greerová, kteří zjišťovali, zda setkání člověka s živým krokodýlem posílí jeho odvahu a tím zvýší jeho ochotu ke gamblingu. Při výzkumu vyzývali návštěvníky krokodýlí farmy v Queenslandu, aby podrželi metr dlouhého krokodýla. Ti, kteří k tomu svolili, pak sázeli větší částky - pokud tedy nebyli ve špatné náladě. Pak naopak sázeli méně než lidé, kteří krokodýla v rukou neměli.

Dalším laureátem jedné z cen takzvaných Ig Nobels je britský lékař James Heathcote, který byl oceněn v oboru anatomie. Ve své studii z roku 1995 potvrdil, že po dosažení 30. roku věku rostou uši člověka rychlostí asi dva milimetry za deset let. "Takže starší lidé mají skutečně větší uši," konstatoval.

Dalším z vrcholů čtvrtečního večerního ceremoniálu bylo vyhlášení parodické Nobelovy ceny míru. Ta byla udělena za léčení spánkové apnoe a chrápání. Milo Puhan z univerzity ve švýcarském městě Curych přišel na to, že pomoc přináší hra na didgeridoo, hudební nástroj australských domorodců. A proč by za to měla být udělena právě Nobelova cena za mír? Protože tato léčebná metoda "také zlepšuje kvalitu spánku partnerů".

Tito a další laureáti dostali od poroty peněžitou odměnu ve výši deseti bilionů dolarů. Cena byla ovšem vyplacena v prakticky bezcenných zimbabwských bankovkách.

Skutečné Nobelovy ceny budou rozdány počátkem října. Existuje přitom jeden vědec, který je nositelem obou ocenění. Nizozemec ruského původu Andre Geim, který v roce 2010 získal Nobelovu cenu za fyziku za průkopnické experimenty se "zázračným materiálem" grafenem, nejtenčí možnou vrstvou uhlíku, dostal o deset let dřív také Ig Nobel Prize. Tu má za pokus s živými žábami, které "zavěsil" do volného prostoru s pomocí magnetických sil.