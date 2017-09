Los Angeles - Na vyhlašování prestižních amerických televizních cen v Los Angeles se mohli v noci na dnešek nejvíce radovat tvůrci seriálů Příběh služebnice a Viceprezident(ka). První z nich byl oceněn jako nejlepší televizní seriálové drama, druhý je nejlepším komediálním seriálem. Oba seriály získaly ocenění i v dalších kategoriích.

Antiutopie Příběh služebnice se opírá o stejnojmennou knižní předlohu a od letoška ji nabízí streamovací služba Hulu. Viceprezident(ka) běží v USA už od roku 2012 na placeném kanálu HBO.

Nejlepším režisérem seriálového dramatu je Reed Morano (Příběh služebnice), ocenění za nejlepší režii v žánru komediálního seriálu si převzal Donald Glover za seriál Atlanta.

Ocenění pro nejlepšího herce v dramatickém seriálu si ze slavnostního večera v Los Angeles odnesl Sterling K. Brown, který se zaskvěl v seriálu This Is Us. Ženskou obdobu ocenění dostala Elisabeth Mossová ze seriálu Příběh služebnice.

Nositelem ocenění pro nejlepšího herce v komediálním seriálu je Donald Glover (Atlanta), cena pro nejlepší komediální herečku náleží Julii Louisové-Dreyfusové za Viceprezident(ku).

Ceny Emmy jsou považovány za nejvýznamnější ocenění v oblasti televizní tvorby na světě. O vítězích rozhoduje na 22.000 členů Akademie televizních umění a věd. Letošním 69. ročníkem vyhlašování cen provázel moderátor noční televizní talk show televize CBS Stephen Colbert.