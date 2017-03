Praha - Akademie populární hudby (APH) vyhlásí letos své hudební Ceny Anděl 22. května v pražském Lucerna Music Baru. Nejvíce nominací získala v hlasování akademiků zpěvačka Lenny, která může získat sošku Jaroslava Róny v kategoriích album roku (Hearst), skladba roku (Hell.o), zpěvačka roku a videoklip roku (Hell.o). Letos nebudou vyhlášeny žánrové ceny. ČTK to dnes za APH sdělil Honza Vedral.

"Je naší milou povinností oznámit konec dohadů o budoucnosti tradičních odborných hudebních Cen Anděl. Přes některé předešlé zprávy v médiích a kuloárech se budou vyhlašovat i letos," uvedl.

Ceny Anděl mají od letošního ročníku nového pořadatele. Agentura Lewron music center se na konci loňského roku rozhodla po 13 letech ceny už nepořádat a vrátila licenci hlavnímu organizátorovi cen, kterým je Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI).

Albem roku se vedle Hearts (Lenny) může stát Vlčí srdce (Jelen) nebo Smrt žije (Prago Union). Ve skladbě roku písní Hell.o (Lenny) konkuruje Pro Emu (Michal Hrůza) a Mrzáci (Priessnitz). Na skupinu roku byly za loňská alba nominované kapely Jelen (Vlčí srdce), Prago Union (Smrt žije) a Priessnitz (Beztíže). Na zpěváka roku aspirují Ondřej Ruml (Nahubu), Thom Artway (Hedgehog) a Xindl X (Kvadratura záchranného kruhu). Zpěvačkou roku se stane jedna z trojice Lenny (Hearts), Lenka Nová (Čtyřicítka) a Marta Kubišová (Soul). Jako objev roku akademici nominovali Davida Stypku (Vrány taky), skupinu Light & Love (Surrender To The Stars) a Thoma Artwaye (Hedgehog). Sošku Anděla si za videoklip mohou odnést skupina Jananas (To samo), Lenny (Hell.o) nebo Midi Lidi (Lux).

V rámci Cen Anděl bude také vyhlášeno nejprodávanější domácí album roku 2016 na základě dostupných statistických údajů Česká národní skupiny IFPI, kdy se prodej fyzických nosičů sčítá s prodejem digitální verze alb.

Skupinou roku 2015 se na loňském 25. ročníku stala kapela Kryštof, zpěvákem David Koller a zpěvačkou Klára Vytisková vystupující pod jménem Klara. Objevem roku se stala Barbora Poláková, její píseň Nafrněná byla skladbou roku.

Letošní vyhlášení cen nabídne v přímém přenosu Česká televize.