Praha - Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost dnes v sídle pražské primátorky převzal devadesátiletý Čechoameričan, majitel přerovské společnosti Meopta-optika, Paul Rausnitz. Výbor, který laureáty volí, ocenil Rausnitze jako mimořádnou osobnost hodnou vděku a následování.

Ocenění laureátovi předal premiér v demisi Andrej Babiš, jemuž jako předsedovi vlády přísluší funkce předsedy čestného výboru ceny, za přítomnosti primátorky Adriany Krnáčové (oba ANO) a předsedy výboru ceny kardiochirurga Jana Pirka. "Dovolte, abych vám vyjádřil hlubokou úctu a poděkoval vám za váš přínos českému národu," řekl Babiš při ceremoniálu. Zvlášť ocenil odvahu Rausnitze bojovat za svobodu a demokracii a také jeho podnikatelské úspěchy.

Z rodného Československa byl Rausnitz nucen uprchnout před nacisty kvůli židovskému původu a během druhé světové války se podílel na osvobození země, když jako čtrnáctiletý vstoupil do československé jednotky v Buzuluku. V roce 1946 v obavách před nastupujícím komunistickým režimem odešel do Spojených států. Po roce 1989 zprivatizoval Meoptu, kterou postupně zmodernizoval.

"Ve svém mládí pro republiku nasadil život. V USA se všemu naučil a dosáhl velkého úspěchu, aby se pak po roce 1989 vrátil do své rodné země a zachránil zde celý průmyslový obor. Paulu Rausnitzovi patří úcta a vděčnost naší země. Je velkým příkladem," uvedl prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný, který je jedním ze zakladatelů ocenění.

Československo rodina Rausnitzových opustila v roce 1939, původně chtěli odjet do USA. Přes Polsko se ale nakonec za dramatických okolností dostali až do Sovětského svazu. Do Československa se Rausnitz vrátil spolu s bratry jako voják československé armády. Rok po konci války utekl s rodinou do Spojených států, kde s bratry založil společnost WEPRA. Nejprve dováželi do USA českou bižuterii a poté, co jim komunisté zkonfiskovali jablonecký majetek, začali spolupracovat se světoznámou klenotnickou firmou Swarovski.

Po roce 1990 se Paul Rausnitz vrátil do Československa, svými investicemi tehdy zachránil upadající přerovskou společnost Meopta. Vybudoval z ní postupně prosperujícího významného výrobce sportovních dalekohledů a puškohledů. Podnik s 2300 zaměstnanci patří nyní mezi největší zaměstnavatele v regionu, Rausnitz je stále aktivním majitelem, který se podílí na strategickém rozhodování. Před týdnem jeho činnost ocenili zastupitelé Přerova předáním dekretu o čestném občanství. Nejen kvůli záchraně Meopty se mu přezdívá "přerovský Baťa". Kromě podnikání se aktivně věnuje Československé obci legionářské.

Dnešního ceremoniálu se zúčastnili sestra Arnošta Lustiga Hana Hnátová, bývalý předseda vlády Petr Nečas, kardinál Dominik Duka, ministr zahraničí Martin Stropnický a izraelský velvyslanec Daniel Meron.

Loni získala Cenu Arnošta Lustiga disidentka a chartistka Dana Němcová. Prvním nositelem se stal pražský biskup Václav Malý. V dalších letech ji získali hlasatelka Kamila Moučková, válečný veterán a novinář Bedřich Utitz, podnikatel a filantrop Petr Sýkora a spisovatel Jiří Stránský.

Cenu Arnošta Lustiga založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora jako podporu odkazu spisovatele Arnošta Lustiga. Ve svém díle se celý život zabýval tématem holokaustu, který v mládí sám zažil. Cena Arnošta Lustiga se od roku 2012 předává české žijící osobnosti za rozvoj morálních hodnot ve společnosti. Laureáta této prestižní ceny každoročně volí Výbor Ceny Arnošta Lustiga složený ze 14 osobností české kultury, politiky a vědy, jehož členy jsou vedle Pirka publicista Jefim Fištejn, socioložka Jiřina Šiklová, advokát a vysokoškolský učitel Jaromír Císař, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nebo rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.