Praha - Cestující ze zrušených letů Ryanairu do Londýna mají nárok na náhradu 250 eur (6500 korun), pokud jim dopravce nezařídí adekvátní náhradní let. Ten by měl do cílové destinace dorazit nejpozději do dvou hodin po plánovaném příletu zrušeného spoje. U delších letů může kompenzace vzrůst až na 600 eur (cca 15.700 Kč). V tiskové zprávě to uvedlo Evropské spotřebitelské centrum, které se spory mezi cestujícími a dopravci zabývá.

"Ryanair oznámil zrušení spojů z Brna ve čtvrtek 21. 9., v neděli 24. 9. a z Prahy v úterý 26. 9. Svým klientům tedy zrušení oznámil v kratší lhůtě než 14 dní před plánovaným odletem," uvedlo centrum. Lidé, kteří z Londýna pokračovali dál, tak podle centra mají šanci domoci se vyšších náhrad, než základních 250 eur.

Týká se to ale pouze těch, kteří návazný spoj pořídili v rámci jedné rezervace, upozornila ředitelka centra Eva Petrážová. Potom se jako cílová destinace počítá konec návazného spoje. Pokud si ale lidé letenky pořídili samostatně, nevzniká tím nárok na kompenzaci za návazný let, který cestující kvůli zrušenému letu nestihne.

Dopravce je současně povinen zajistit bezplatnou péči, tedy občerstvení a v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou při čekání na náhradní let. Cestující se ale mohou rozhodnout, že náhradním spojem nepoletí a od smlouvy odstoupí. V takovém případě dostanou své peníze zpět a dopravce jim neposkytuje žádnou péči. Opět se to ale týká pouze těch, které náhradní let nedokáže do cílové destinace dopravit do dvou hodin po ohlášeném příletu.

Ryanair kvůli nedostatku pilotů ruší od 18. do 28. října 50 letů denně. Cestující, kterých se opatření dotkne, budou informováni prostřednictvím e-mailu, uvedl šéf společnosti Michael O'Leary. Většina zákazníků bude přesunuta na alternativní spoj ve stejný den, případně o den dříve nebo později.

Společnost uvedla, že bude zákazníkům za zrušené lety vyplácet kompenzace. Nebude jim ale rezervovat letenky u konkurenčních dopravců, "to není součástí legislativy EU261", řekl O'Leary. Evropské spotřebitelské centrum již v úterý Ryanair za jeho výklad pravidel kritizovalo.