Velvyslanec v USA Hynek Kmoníček předal 29. března 2018 v Poličce ředitelce zdejšího městského muzea a galerie Pavle Juklové soubor zhruba stovky dopisů, které psal místní rodák a známý hudební skladatel Bohuslav Martinů svému krajanovi, příteli Franku Rybkovi. Do sbírek se je rozhodli věnovat potomci skladatelova přítele žijící v Americe. ČTK/Vostárek Josef

Polička (Svitavsko) - Centrum Bohuslava Martinů v Poličce dnes převzalo soubor zhruba stovky dopisů, které psal místní rodák a známý hudební skladatel svému krajanovi, příteli Franku Rybkovi. Do sbírek Městského muzea a galerie se je rozhodli věnovat potomci skladatelova přítele žijící v Americe. Martinů v dopisech nepůsobí jako intelektuální a odtažitý člověk, řekl novinářům velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, který soubor do Poličky přivezl.

"Navíc je docela zajímavé, že i slovní obraty, které používá, jsou naprosto moderní. Člověk má trochu představu, že to bude dopis chladného intelektuála s názvoslovím 40. let, ale ono to zní spíše jako člověk, kterého bych dneska mohl v Poličce potkat," uvedl Kmoníček.

Dopisy Martinů vznikly v letech 1940 až 1959. Jsou psány česky, rukou i na stroji, soubor obsahuje i několik pohlednic. Kmoníček je převzal ve Spojených státech loni v říjnu.

Dopisy se stanou součástí rozsáhlé sbírky rukopisů významného českého skladatele v jeho rodném městě. V muzeu je uložena unikátní kolekce jeho notových i nenotových rukopisů. Ostatní jsou rozptýlené v různých institucích i soukromých sbírkách po celém světě, neboť Martinů strávil více než polovinu života v zahraničí. Poličské muzeum uchovává nyní asi 3600 sbírkových předmětů se vztahem k Bohuslavu Martinů.

"Jedná se o poměrně velký soubor, který je významný nejen z hlediska svého rozsahu, ale jistě i z hlediska obsahu," řekla ředitelka muzea Pavla Juklová.