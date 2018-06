Praha - Centrem Prahy vyrazil dnes v poledne průvod zhruba dvou stovek romských muzikantů a tanečnic v kostýmech. Akci, která je každý rok součástí festivalu romské kultury Khamoro, ukončila předčasně po čtvrthodině průtrž mračen. Dvacátý ročník přehlídky začal v neděli a vyvrcholí v sobotu večer galakoncertem.

"Je to dvacátý ročník. Ani nemůžu věřit tomu, že už máme dvacet let za sebou. Co bylo dosud, se vydařilo. Teď mělo probíhat defilé a bohužel poprvé za dvacet let začalo pršet. Bylo to v takovém běhu a muselo se to přerušit. I to se ale jednou asi muselo stát," řekla ČTK šéfka festivalu Jelena Silajdžić.

Krojovaný průvod vyrazil na svou pouť metropolí poprvé v roce 2001. Každoročně se na něj přijdou podívat tisíce lidí. I letos se účinkující festivalu vypravili v poledne z Můstku na Staroměstské náměstí. V čele jely dva povozy tažené poníky. Zvířata i korby s květovanými látkami zdobily obří papírové růže a stuhy. Za vozy šli vlajkonoši s romskou vlajkou a vlajkami různých zemí. V průvodu bylo slyšet balkánskou dechovku a vidět tanečnice v pestrých sukních s volány.

Krátce po poledni začalo drobně pršet. Než účastníci dorazili na Staroměstské náměstí, spustil se liják. Zatímco v minulosti se v cíli vytvořily skupinky a muzikanti dál vyhrávali a romské dívky tančily, letos se účinkující s nástroji a v kostýmech snažili co nejrychleji schovat před průtrží mračen.

I přes komplikace s počasím jsou pořadatelé s jubilejním ročníkem spokojeni. "Počet návštěvníků roste. Nečekali jsme tolik lidí. Na akcích jich bývá stále víc. V týdnu je navštívilo určitě aspoň 10.000 lidí," řekla šéfka festivalu. Podle ní Khamoro vypovídá "nejen o romské kultuře, ale obecně o romském národu".

Kromě průvodu na dnešek organizátoři připravili také dětský program v parku Portheimka, který by měl začít odpoledne. Večer se koná v La Fabrice koncert tradiční romské hudby, kde vystoupí umělci z Ruska, Portugalska a Rumunska. V sobotu se uskuteční fotbalový turnaj. Letošní přehlídka vyvrcholí sobotním galakoncertem v pražském klubu SaSaZu, který začne ve 20:00.