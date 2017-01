Praha - Centrem Prahy dnes prošel tříkrálový průvod s králi na velbloudech. Cestou z Malé Strany přes Karlův most na Staroměstské náměstí je provázely stovky lidí, hlavně rodiny s dětmi. Průvod chce upozornit na Tříkrálovou sbírku, do níž se zapojilo přes 50.000 dobrovolníků, kteří s kasičkami chodí po ulicích ve většině českých měst.

Pražský průvod vyšel od kostela svatého Tomáše u Malostranského náměstí, kde mu požehnal kardinál Dominik Duka. Tři králové na velbloudech spolu s koledníky, ponocným troubícím na roh a bubeníky mířili přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde se poklonili rodině představující novorozeného Ježíše a jeho rodiče Josefa a Marii.

Především na Karlově mostě se velbloudi těšili velkému zájmu turistů, lidé si je fotili nebo natáčeli na mobily. Přihlížející neodradilo ani mrazivé počasí. Podle chovatele mrazy nevadí ani velbloudům. "Jsou sice ustájení, ale ven chodí i v zimě," řekl ČTK. Chundelatá zvířata pocházejí původně z jihozápadní a střední Asie. Divocí velbloudi žijí v jižním Mongolsku, severozápadní Číně a v zimě se stahují až na jih Sibiře. Teploty tam v létě stoupají k 50 stupňům Celsia a v zimě klesají i 25 stupňů pod bod mrazu.

Dnešní svátek Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara - ukončuje období Vánoc. V liturgickém kalendáři katolické církve však Tři králové oficiálně nefigurují - dnešek je v něm svátkem Zjevení Páně. Tři králové nejsou ani v bibli, nový zákon hovoří i v českém ekumenickém překladu o východních mudrcích, kteří se po pastýřích přišli poklonit do Betléma právě narozenému Ježíši. Královské koruny i jména jim přidala až o mnoho set let později umělecká tradice a lidová zbožnost.

V minulosti bylo s tímto svátkem spojeno koledování, na dveře koledníci svěcenou křídou psali písmena K+M+B. Na tyto tradice navazuje i Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR, v níž lidé loni přispěli 98 milony korun. Začala letos 1. ledna, skončí 15. ledna.

Tři králové vyrazili do ulic s velbloudy i ve speciální tramvaji

Po Plzni dnes jezdí až do 18:00 Tříkrálová tramvaj. Historický vůz typu T1 z roku 1956 vozí koledníky a muzikanty po různých trasách a svézt se v ní může kdokoliv zdarma. Před polednem do ní nastoupili v rolích tří králů plzeňský biskup Tomáš Holub, primátor Martin Zrzavecký a hejtman Josef Bernard. Koledovali na radnici a krajském úřadě. Tramvaj zastavuje na všech zastávkách, lidé se v ní mohou zahřát a dát si čaj, řekla ČTK Alžběta Kalábová z Diecézní charity Plzeň, která v plzeňské diecézi organizuje Tříkrálovou sbírku.

Sbírka se letos v plzeňské diecézi koná pošestnácté, začala 1. ledna. "Tramvaj měla loni na své první jízdě velký úspěch. Je docela plná. Lidé se občas bojí nastoupit, že je to něco nezvyklého. Ale pak když řekneme, že mohou jet zdarma a že je to Tříkrálová tramvaj, tak jedou a přispějí do kasiček," uvedla Kalábová. V tramvaji hrají a zpívají emeritní biskup František Radkovský, klavíristka Lenka Pachnerová, Ilon Leichtová s kapelou, sbory církevního gymnázia a Koinonia z Litic.

Tříkrálová sbírka pokračuje na západě Čech do 15. ledna v 57 městech a obcích Plzeňského, Karlovarského a části Středočeského kraje, které spravuje plzeňská diecéze. Téměř 3600 malých koledníků v doprovodu dospělých, z toho zhruba 300 v Plzni, by mělo podle Kalábové letos vybrat alespoň 4,5 milionu korun, o 200.000 Kč více než loni. Koledníci budou mít letos 1200 kasiček, o 70 více. "Lidé nás už více vnímají. V některých domech už na nás i čekají," řekla.

Podle Kalábové přibývá kasiček i koledníků, kteří už se často ozývají sami. "Skupiny dětí chodí v kostýmech hlavně odpoledne a večer, když jsou lidi doma," uvedla. Peníze ze sbírky zůstávají většinou v místě koledy a nejčastěji slouží na sociální projekty charity a jednotlivých farností. Jde hlavně o podporu domovů pro seniory, matek s dětmi v tísni, hospiců, azylových domů, sociálně slabých, terénních krizových služeb, klientů s Alzheimerovou chorobou či lidí ohrožených bezdomovectvím.

Poprvé tuto největší dobročinnou sbírku v ČR spojenou s tradičním koledováním uspořádali v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. O rok později se Tříkrálová sbírka rozšířila po celé republice. V plzeňské diecézi se napoprvé v roce 2001 vybralo 1,646 milionu korun, loni to bylo 4,3 milionu korun, meziročně o 470.000 Kč více.

Chomutované přivítali průvod tří králů, kteří přijeli na koních

Průvod tří králů si v dnešním mrazivém odpoledni nenechali ujít obyvatelé Chomutova. Před starobylou radnici přijeli v kostýmech Kašpar, Baltazar a Melichar na koních. Lidé jim za přání do Nového roku přispívali do pokladny katolické charity na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a matkám s dětmi v tísni.

Na pouť se vydal průvod z Podkrušnohorského zooparku. Před radnicí je kromě rodičů s dětmi přivítal také primátor Marek Hrabáč (ANO). Obyvatelům i zástupcům radnice přáli králové šťastný rok 2017 a děkovali za příspěvky na charitu.

Podkrušnohorský zoopark obnovil tradici tříkrálového průvodu na začátku nového tisíciletí. "Myšlenkou bylo doplnit akce s vánoční tematikou a uzavřít je. Akce se každoročně těší velkému zájmu občanů a tři králové v kostýmech s hudebním doprovodem mají poměrně velký úspěch u Chomutovanů, kteří přispívají do sbírky," řekla ČTK mluvčí zooparku Martina Pelcová.

Šestý leden připomíná návštěvu trojice mudrců, podle pozdější tradice králů, v Betlémě krátce po narození Ježíše Krista. Nápisy "K+M+B" s letopočtem, které tradičně trojice v kostýmech králů píšou 6. ledna požehnanou křídou nad dveře domů, nepředstavuje počáteční písmena jmen tří králů. Jsou zkratkou latinského nápisu "Christus mansionem benedicat", v češtině "Kristus ať požehná tomuto domu".

Ve Vltavě v Praze plavali otužilci, voda měla 0,9 stupně Celsia

Přes dvě desítky otužilců včetně tří žen plavali dnes po poledni v Praze ve Vltavě u Karlova mostu. Voda měla 0,9 stupně Celsia, vzduch mínus osm stupňů. Do řeky se ponořili z paluby dvou lodí u pátého mostního pilíře, kde byl do Vltavy ve 14. století svržen svatý Jan Nepomucký, patron všech plavců a loďařů. Česká otužilecká unie pořádala tuto akci posedmé.

Od Karlova mostu plavali otužilci do přístaviště pod Staroměstskou mosteckou věží. "Ve vodě jsme byli asi 15 minut. Bylo to o něco náročnější než loni," řekl ČTK předseda unie Vladimír Komárek. Po vynoření z chladné vody se prý půjde zahřát punčem a čočkovou polévkou.

Tři z otužilců plavali dnes, ve svátek Tří králů, s královskými korunami na hlavách. Komárek jako jeden z nich ještě před návratem do tepla nad dveře u kostela svatého Františka z Asissi na Křížovnickém náměstí napsal křídou jejich tradiční vzkaz K + M + B 2017.

Otužilci se do vltavských vod naposledy nořili jen před několika dny. Téměř čtyři stovky se jich zúčastnilo 26. prosince vánočního Memoriálu Alfreda Nikodéma, pojmenovaného po pražském zlatníkovi, který zpopularizoval sportovní otužování v tehdejším Československu. "Memoriál je spíš závod, dnes to děláme pro radost svoji a přihlížejících," dodal Komářek.

V Chebu začala Tříkrálová sbírka, podpoří i hospic svatého Jiří

Tradičním rozléváním bramborové polévky, kterou lidem nabízí také starosta města, začala dnes v Chebu letošní Tříkrálová sbírka. Potrvá do 15. ledna a její místní výtěžek, který tvoří dvě třetiny vybraných peněz, bude rozdělen na projekty a služby diecézní charity Plzeň, farní charity v Chebu a pro hospic svatého Jiří. ČTK to řekla Eva Kolafová, která má Tříkrálovou sbírku v Chebu na starosti.

"Letos bude v Chebu a okolí koledovat asi 80 koledníků. Se školami se nám nedaří při organizování sbírky příliš spolupracovat. Koledníci jsou tak většinou děti farníků nebo to jsou skauti nebo lidé, kteří s námi nebo našimi projekty sympatizují," uvedla Kolafová.

V minulých letech se horká polévka nabízela lidem a zároveň koledníci vybírali první příspěvky před chebských Priorem, letos kvůli mrazu byla akce přesunuta do infocentra na náměstí. Na polévce od starosty Petra Navrátila a místostarostů si tak pochutnali nejen místní, ale i turisté, kteří mířili do infocentra za informacemi.

V loňském roce se v Tříkrálové sbírce v Chebu a okolí vybralo zhruba 150.000 korun, dvě třetiny z této částky pak zůstalo na podporu sociálních projektů v Chebu.