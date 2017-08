Praha - Cena zlata v úterý přesáhla 1320 dolarů za unci a je na ročním maximu. Nárůst ceny od začátku roku činí 15 procent. ČTK to s odkazem na data agentury Bloomberg řekl ředitel společnosti Golden Gate Pavel Ryba. Dnešní nárůst ovlivnilo vypálení severokorejské rakety přes Japonsko, které zároveň srazilo evropské akcie na šestiměsíční minimum.

V příštím roce Ryba očekává překonání hranice 1500 dolarů za unci, proto nyní ještě nedoporučuje prodávat, ale spíše vyčkávat. Momentálně podle něj tlačí cenu nahoru dlouhodobě oslabující dolar, znehodnocování papírových měn ze strany centrálních bank a také nejistota na korejském poloostrově.

"Zlato reaguje tradičně na zvýšenou nejistotu ve světě," řekl ČTK ekonom společnosti Deloitte David Marek. Příčinou je podle něj další test balistické střely severokorejské armády. Dalším důvodem jsou podle analytika společnosti Chytrý Honza Františka Bostla vysoké ceny akcií a dluhopisů, které investoři stále více vnímají jako rizikovější a zlatem v portfoliu se tak snaží více diverzifikovat rizika. "Pokud ale nepropukne jaderná válka, zlato by nemělo výrazně růst na ceně, a spíše se vrátit k hranici 1250 dolarů za unci," odhadl.

Zhodnocují i další takzvaná bezpečná útočiště, jako je japonský jen nebo nově bitcoin, doplnil analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda. Trhy podle něj čekají, jak se k situaci na Korejském poloostrově postaví zejména americký prezident Donald Trump. Ten je však nyní zaměstnán živelní pohromou v Texasu. To napětí trhů zvyšuje. "Vyloučit nelze ani ozbrojený zásah USA. Ten by mohl destabilizovat celou oblast, kde se nachází druhá a třetí největší světová ekonomika. Je tedy zjevné, že nejistota a jisté napětí na světových trzích jen tak neopadne," podotkl.

Zlato je považováno za bezpečný přístav v době krizí. Při investování do zlata se podle Ryby příliš nevyplatí krátkodobé spekulace, ale spíše dlouhodobé průměrování ceny, například prostřednictvím spoření do zlata. Mnozí lidé chtějí investovat do zlata či stříbra, ale bojí se, že nakoupí v nevhodnou chvíli za příliš vysokou cenu, dodal Ryba.