Praha - Laureátem mezinárodní literární Ceny Franze Kafky pro rok 2018 se stal český básník Ivan Wernisch. ČTK o tom informoval Jakub Haubert ze Společnosti Franze Kafky, která cenu udílí. O udělení ceny dnes rozhodla mezinárodní porota, ocenění se tradičně předává koncem října v Praze.

Cenu uděluje kafkovská společnost od roku 2001. Jejím posláním je ocenění výjimečné literární tvorby současného autora, jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze Kafky, jednoho z největších autorů moderní světové literatury. Pětasedmdesátiletý básník, spisovatel, novinář a překladatel Ivan Wernisch je pátým Čechem, který jedinou mezinárodní literární cenu udílenou v Česku dostal. Před ním se jejími laureáty stali Ivan Klíma, Arnošt Lustig, Václav Havel a Daniela Hodrová.

K zahraničním spisovatelům, kteří ji obdrželi, patří Philip Roth, Elfriede Jelineková, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Peter Handke; loni ji dostala kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová.

Wernisch se narodil v Praze, studoval vyšší průmyslovou keramickou školu v Karlových Varech. Už během studia začal publikovat své básně v časopisech Host do domu a Tvář. Během období normalizace po roce 1968 se stal zakázaným autorem a vystřídal mnoho zaměstnání. Jeho díla vycházela až do roku 1989 pouze v samizdatu nebo v zahraničí. V roce 2012 mu byla udělena Státní cena za literaturu.

Wernischova poezie je typická svojí snovostí - do veršů promítá zlomky skutečnosti, které působí jako snový záznam. Často používá neologismů, postupně vyúsťuje v existencialismus. Wernisch je jedním z hlavních představitelů literární generace 60. let, to platí od jeho prvotiny Kam letí nebe (1961), Zimohrádek (1965) či Dutý břeh (1967). Mezi jeho novější sbírky patří Doupě latinářů (1992), Pekařova noční nůše (1994), Lásku já nestojím (2001), Hlava na stole (2005), Nikam (2010), Na břehu (2014). Od poloviny minulé dekády také vydal několik knih se spoluautory (Michal Šanda, Milan Ohnisko, Petr Hruška).

Kromě básnických sbírek uspořádal několik antologií, například Píseň o nosu (2005), Quodlibet aneb Jak se komu co líbí (2008), Kdo to čte, je prase (2008). Undergroundová skupina The Plastic People of the Universe hrála Wernischovy texty zhudebněné Milanem Hlavsou, jeho verše do hudební podoby převedl Mikoláš Chadima.

Kromě vlastní básnické tvorby Wernisch také překládá z němčiny, francouzštiny, italštiny, vlámštiny, ruštiny a latiny. Jeho knihy vyšly v překladech v Německu, Itálii, Francii, Polsku, Bosně a Hercegovině, na Ukrajině a v USA.