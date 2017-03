Praha - Cena benzinu a nafty u tuzemských čerpacích stanic bude stagnovat i v nadcházejících týdnech. Tvrdí to analytici, které oslovila ČTK. Průměrná cena pohonných hmot se v Česku posledních pět týdnů prakticky nezměnila. Analytici označují jako důvod nevýrazný vývoj cen ropy na světových trzích. Situace se podle nich může změnit například ukončením devizových intervencí ze strany České národní banky (ČNB).

Podle společnosti CCS, která ceny benzinu a nafty dlouhodobě sleduje, je litr benzinu v současnosti v Česku k dostání průměrně za 31 korun a 30 haléřů, nafta pak za 30,50 Kč/l. Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák ČTK řekl, že podobnou výši cen pohonných hmot v Česku očekává i kolem Velikonoc, které letos připadají na polovinu dubna. "Stagnace cen pohonných hmot bude v nejbližších týdnech pokračovat a případné cenové změny budou jen minimální," dodal.

Analytici se shodují na tom, že cenu benzinu a nafty může v nadcházejících měsících ovlivnit rozhodnutí ČNB ohledně intervencí. Banka v únoru uvedla, že je bude nadále provádět nejméně do konce prvního čtvrtletí letošního roku. Zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017.

"Očekávané posílení koruny by tlačilo ceny pohonných hmot dolů," uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Podle analytika společnosti Chytrý Honza Františka Bostla by však ani v případě, kdyby ČNB kurzový závazek povolila, nebyl pokles cen benzinu a nafty u pump v ČR větší než deset procent. "Během letní motoristické sezony by se řidiči měli připravit na ceny minimálně kolem 30 korun za litr," řekl ČTK.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda doplnil, že konec intervencí ceny pohonných hmot ovlivní spíše až ve druhé polovině roku. Zhodnocování české měny bude podle něj vyvažovat efekt mírně rostoucích cen ropy. "Výsledkem by měla být opět víceméně stagnace, případně dokonce zlevňování pohonných hmot v ČR," dodal.

Analytici i nadále upozorňují, že tuzemské ceny pohonných hmot vycházejí v porovnání s ostatními evropskými státy jako relativně příznivé. Z okolních států je levněji pouze v Polsku. Průměrné ceny se tam dlouhodobě pohybují jednu až dvě koruny pod tuzemskými cenami. "Při cestách do zahraničí se stále vyplatí vyjíždět s plnou nádrží, alespoň tedy, pokud lidé míří na jih či na západ. Trendy vývoje cen dané cenou ropy a dolarem jsou všude po Evropě stejné," potvrdil analytik Patria Finance Tomáš Vlk.