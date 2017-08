Praha - Fotbalisté Celticu Glasgow prohráli v odvetě 4. předkola Ligy mistrů v Astaně 3:4, vzhledem k domácí výhře 5:0 ale postoupili do základní skupiny. Do ní se dostali už podesáté a vyrovnali skotský rekord, který dosud patřil jejich městskému rivalovi Rangers.

Astanu poslal do vedení Ajerův vlastní gól, ale Celtic ještě do přestávky vyrovnal zásluhou Sinclaira. Druhý poločas nabídl pětigólovou přestřelku. Domácí se díky dvěma brankám Twumasiho a zásahu Mužikova ujali vedení 4:1, ale hosté v závěru snížili po trefách Ntchama s Griffithsem. Šlo o gólově rekordní dvojzápas play off Ligy mistrů.

Odvetné zápasy 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Astana - Celtic Glasgow 4:3 (1:1)

Branky: 49. a 69. Twumasi, 26. vlastní Ajer, 48. Mužikov,- 34. Sinclair, 80. Ntcham, 90. Griffiths. První zápas 0:5, postoupil Celtic.

20:45 Rijeka - Olympiakos Pireus, Maribor - Hapoel Beer Ševa.

Nemistrovská část:

20:45 FC Sevilla - Basaksehir, Nice - Neapol.