Brno - Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš. Zvolilo ho celostátní fórum strany, ve volbě neměl protikandidáta. První místopředsedkyní Pirátů se stala poslankyně Olga Richterová, dalšími místopředsedy jsou poslanci Radek Holomčík, Jakub Michálek a Mikuláš Peksa. Bartoš před volbou řekl, že Piráti budou ve Sněmovně konstruktivní opozicí, v příštím volebním období by se ale měli aktivně zapojit do sestavování vlády.

Bartoš v internetovém hlasování získal 276 z 293 odevzdaných hlasů. Po hlasování zopakoval, že si Piráti musejí do budoucna klást vysoké cíle. "Vize musí být smělé. Kdybychom byli při zemi, tak nikdy nejsme tam, kde jsme teď," řekl. Už v kandidátském projevu řekl, že v nadcházejícím volebním období mohou mít Piráti šanci porazit hnutí ANO.

Video: Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš 06.01.2018, 16:15, autor: Vrána Filip, zdroj: ČTK

Podle Bartoše by se Piráti nyní měli soustředit na posilování ve svých baštách a mimo jiné by v podzimních komunálních volbách měli usilovat o vítězství v Praze. Pirátská strana by se podle Bartoše do budoucna měla stát hlavní liberální demokratickou politickou silou v Česku.

Staronový předseda Pirátů také uvedl, že strana bude v současném období ve Sněmovně v opozici a nepodpoří ani případný druhý kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud ve středu menšinová vláda ANO nezíská důvěru poslanců. Bartoš ale uvedl, že pirátští poslanci jsou připraveni podpořit ve Sněmovně vládní návrhy, které budou v souladu s jejich programovými prioritami.

Co se týká prezidentských voleb, nebudou v nich Piráti dávat žádné doporučení, pro koho hlasovat. ""Já bych chtěl apelovat na to, aby lidé šli volit v těchto volbách. A hlavně aby nehledali někoho, kdo jim poradí, koho mají volit. Aby si řekli, co má dělat prezident, jakou si přejí Českou republiku za pět nebo více let, a šli volit podle toho," řekl Bartoš.

Sám ještě před volbou oznámí, komu dá svůj hlas. Už dnes v Brně ale oznámil, že nemá sympatie k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, který usiluje o druhé funkční období.

Piráti na svých stránkách zavedli nezávaznou anketu pro své členy a příznivce, kteří diskutují o tom, kterého prezidentského kandidáta považují za nejvhodnějšího. Největší podporu dosud vyjadřují diskutující Marku Hilšerovi, Jiřímu Drahošovi a Michalu Horáčkovi.

Bartoš se dnes také vyjádřil k článku, který obviňoval Piráty z neoprávněného použití loga slovenské kapely Elán v silvestrovském videu. Podle předsedy strany šlo o parodický materiál, takže využití loga nebránila autorská práva. Manažer Elánu Michal Čimera slovenské agentuře TASR řekl, že očekává návrh Pirátů, jak se budou chtít za využití loga revanšovat.

Zasedání celostátního fóra v Brně se dnes účastnily zhruba dvě stovky Pirátů, další členové strany ale hlasovali po internetu. Fórum v neděli pokračuje jednáním expertních skupin, které se budou zabývat programovými otázkami.