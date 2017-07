Ostrava - Ostravští celníci odhalili mezinárodní skupinu, která údajně ve velkém vyvážela marihuanu do Polska. Zajistili kolem 11 kilogramů této drogy a 211 ještě neusušených rostlin. Sedm lidí si vyslechlo obvinění z výroby drog. Ve vězení mohou strávit až 12 let. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezského celního ředitelství Pavla Zdobnická.

Podezřením, že existuje kanál zajišťující převoz marihuany z Česka do Polska, se celníci zabývali od jara. Vyšetřování je zavedlo ke skupině, která se touto činností pravděpodobně dlouhodobě zabývala. "Hlavním organizátorem byl sedmadvacetiletý muž z Havířova, který nakupoval ve velkém marihuanu od dalších podezřelých osob z Přerova a Tovačova, následně ji prodával cizincům z Polska, a ti ji nelegálně vyváželi do Polské republiky," uvedla Zdobnická.

Koncem června celníci a policisté zmíněného muže z Havířova zadrželi spolu s dodavatelem z Tovačova přímo při předávce 2,5 kilogramu marihuany. Později zásahová jednotka zadržela další tři podezřelé - dvaadvacetiletého mladíka, který údajně vystupoval jako prostředník obchodu, a dva polské občany, kteří měli drogu vyvézt do Polska. Jako poslední byl zadržen dodavatel marihuany z Přerova.

"Při domovních prohlídkách jsme pak zajistili víc jak dva kilogramy sušené marihuany, 181 kusů rostlin v pěstírně spolu s technologickým zařízením a komponenty, 25 gramů metamfetaminu a 13 gramů hašiše," řekla. Během vyšetřování a výslechů se celníci dostali na stopu dalšího pěstitele. O týden později zatkli muže z Karviné. U něj zajistili téměř šest kilogramů marihuany.