Praha - Při středečním zásahu v pražské tržnici Sapa zabavili celníci téměř 9000 kusů padělků značkového oblečení, kožené galanterie a obuvi, ale také parfémů, brýlí a hodinek. Pokud by je obchodníci prodali, majitelům ochranných známek by vznikla škoda skoro 14 milionů korun. ČTK to sdělila mluvčí Celního úřadu pro hlavní město Ivana Kurková. Zabavené padělky nesly loga světových výrobců jako Adidas, Gucci, Ray-Ban nebo Rolex.

Taktikou nepoctivých trhovců bývá podle Kurkové nenabízet padělky k prodeji přímo na pultech stánků. "Vytipovávají si své potencionální zákazníky, osloví je s nabídkou ke koupi 'zaručeně značkového zboží' a odvedou je do své tajné skrýše," popsala mluvčí celníků. Padělky trhovci často ukrývají za dvojitou stěnou stánku, plentou nebo za zrcadlem.

Od začátku letošního roku provedli pražští celníci v tržnicích více než 30 kontrol a zajistili téměř 90.000 kusů nejrůznějších falzifikátů. V těchto případech by škoda majitelům ochranných známek byla více než 97 milionů korun.