Praha - V kauze nelegálního nakládání se zvířaty nalezli celníci a policisté při domovních prohlídkách tělo čerstvě zastřeleného tygra, produkty z tygrů i kůže velkých šelem. Trojici obviněných mužů prozatím stíhají v souvislosti se třemi tygry, zvířat však zřejmě bylo více. U nejmladšího z obviněných navíc objevili 20 těl jiných chráněných živočichů, například bobra, ledňáčka nebo poštolky. Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci celní správy a policie. Soud v České Lípě poslal dnes do vazby tři muže, které policie obvinila z neoprávněného nakládání s chráněnými zvířaty. Jedním z nich i Ludvík Berousek.

"Doufám, že kauza poslouží k tomu, aby se na to upozornilo. Někdo by se měl zamyslet nad tím, jakým způsobem se tu s těmi zvířaty zachází," podotkl ředitel sekce pátrání Generálního ředitelství cel Robert Šlachta. Dodal, že by se měla změnit legislativa.

Policie po pondělní razii obvinila z neoprávněného nakládání s chráněnými zvířaty muže ve věku 35, 56 a 67 let, kteří mají trvalé bydliště v Praze, na Českolipsku a na Žatecku. Jejich totožnost blíže nespecifikovala. Podle kriminalistů nakládali s mrtvými těly tygrů v rozporu s právními předpisy a přinejmenším tuto neděli jednoho z tygrů zastřelili. Cílem činnosti gangu byl finanční zisk prostřednictvím výroby přípravků tradiční čínské medicíny.

Trojici hrozí až pětileté vězení. Berousek dnes před svým vazebním zasedáním řekl novinářům, že nespáchal nic protiprávního. Proti zahájení stíhání si podal stížnost.

Trestnou činnost údajně organizoval šestapadesátiletý Vietnamec, který vystupoval pod dvěma různými identitami. Dříve pracoval v Německu jako stánkař. Hotové tygří produkty podle celníků prodával mimo jiné v pražské tržnici Sapa, ale také v dalších zemích EU i mimo ně. Policie u něj našla tygří masox a víno a také výrobky s podezřením na slonovinu.

Tygry podle obvinění choval sedmašedesátiletý Čech, v minulosti odsouzený za násilnou trestnou činnost. Policie u něj zajistila 1,8 milionu korun v hotovosti, kůže tygra, lva či medvěda a také množství dokladů k nakládání s tygry, u nichž bude ověřovat pravost dokumentů.

Chovatel údajně tygry dodával pětatřicetiletému preparátorovi s pozastavenou činností, také Čechovi. Muž pak těla šelem zpracovával, mimo jiné vyráběl vývar z jejich kostí. Právě u něj policisté objevili mrtvolu tygra, střeleného do oka a krku z důvodu, aby střela neporušila cennou kůži. Je pravděpodobné, že vyšetřovatelé vůči preparátorovi rozšíří stíhání vzhledem k tělům jiných zvířat, které přechovával v mrazácích. Muž už byl v podmínce za pytláctví a nedovolené ozbrojování.

Produkty tradiční čínské medicíny jsou ve vietnamské komunitě velmi žádané, a proto dobře zpeněžitelné. Asiaté věří v mimořádně léčivé účinky u přípravků nejen z tygrů, ale také z dalších ohrožených zvířat, například nosorožců. Šlachta uvedl, že cena tygra se pohybovala kolem 100.000 až 150.000 korun za zvíře. Kůži prý preparátor prodával od 50.000 do 100.000, drápy za 2500 a jeden gram masoxu za 1500 korun.

U obviněného chovatele zůstala živá zvířata, jejichž zdravotní stav nyní vyhodnotí Česká inspekce životního prostředí. Každý tygr by měl mít své dokumenty a nepřenositelný čip. V ČR se oficiálně nachází 140 živých tygrů, z toho pouze čtyři desítky v zoologických zahradách. "Myslím, že se dostaneme k tomu, že je tu v tom nepořádek, že si tu na jedny papíry chodí víc tygrů a že je to byznys jako prase," uzavřel Šlachta.

Soud v České Lípě poslal dnes do vazby tři muže, které policie obvinila z neoprávněného nakládání s chráněnými zvířaty. Jedním z nich i Ludvík Berousek. Všem hrozí trest vězení od šesti měsíců do pěti let, řekl novinářům českolipský státní zástupce Michael Dohnal.

Sedmašedesátiletý Berousek podle policie choval tygry a dodával je pětatřicetiletému preparátorovi Miloši Hrozínkovi. Muž tygří těla zpracovával na masox nebo například tygří víno. Třetím obviněným je šestapadesátiletý Vietnamec, jenž podle policie trestnou činnost organizoval a hotové produkty prodával, mimo jiné v pražské tržnici Sapa.

Předseda soudu v České Lípě Milan Vencl novinářům řekl, že důvodem vazby je obava, že by mohlo být pokračováno v trestné činnosti. "U obviněného cizince byl pak shledán důvod, že by se mohl skrývat, případně vyhnout se trestnímu stíhání," řekl Vencl. Státní zástupce navrhoval vazbu i z důvodu možného ovlivňování svědků, to ale soud neakceptoval.

Hrozínek i Berousek si proti uvalení vazby podali stížnost. Na dotaz novinářů, zda spáchal něco protiprávního, Berousek při příchodu na soud odpověděl: "Ne, opravdu." S vazbou ani s obviněním nesouhlasí ani jeho advokát Petr Šťastný. "Nesnáší to (Berousek) úplně dobře. Samozřejmě vnímá to velmi citlivě v osobní rovině, v rovině pověsti a v neposlední řadě on se o ta zvířata, že jich je nemálo, stará osobně sám," řekl Šťastný novinářům. Rodina Berouska provozuje zoopark Bašť severně od Prahy i zoopark v Doksech na Českolipsku.

Kvůli podezření z neoprávněného nakládání se zvířaty zasahovali v pondělí celníci a policisté v Praze, středních a severních Čechách. Provedli sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Zajistili tělo usmrceného tygra, čtyři kusy kůží, tygří drápy a další tygří produkty jako jsou masox a tygří víno. Mimo to i sadu varných nádob a forem používaných pro výrobu produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl a přes 1,8 milionu korun v hotovosti.

Trojici obviněných mužů prozatím policisté stíhají v souvislosti se třemi tygry, zvířat však zřejmě bylo více. U nejmladšího z obviněných objevili 20 těl jiných chráněných živočichů, například bobra, ledňáčka nebo poštolky. U preparátora našli policisté také mrtvolu tygra, střeleného do oka a krku z důvodu, aby střela neporušila jeho cennou kůži. Je pravděpodobné, že vyšetřovatelé vůči preparátorovi rozšíří stíhání vzhledem k tělům jiných zvířat, které přechovával v mrazácích. Muž už byl v podmínce za pytláctví a nedovolené ozbrojování.