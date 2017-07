Londýn - Bez problémů zvládla Karolína Plíšková vstup do Wimbledonu. Nezatěžuje se myšlenkami na post světové jedničky a rázně dnes v prvním kole přehrála ruskou tenistku Jevgeniji Rodinovou.

"Jednoduchá práce to úplně nebyla, ale měla jsem oba sety pod kontrolou," řekla turnajová trojka a jedna z hlavních favoritek.

Současná česká jednička má velkou šanci stát se po turnaji i první hráčkou světa. Otázku slyší v All England Clubu na každém kroku. "V hlavě to nemám. Už se o tom mluví pár týdnů, ale nesoustředím se na to. Chci vyhrávat zápas," uvedla.

Byla ráda, že první zápas na londýnské trávě odehrála bez větších komplikací. Jen jednou ztratila servis, ale při podání Rodinové tlačila. "Čekala jsem to horší," řekla a dodala, že očekávala i větší nervozitu. "Vyhrála jsem před Wimbledonem velký turnaj v Eastbourne, takže tlak tady je a šla jsem na kurt, na kterém jsem mockrát nehrála. Čekala jsem těžší zápas. Ale šlo to docela dobře," oddechla si.

Nasázela ve dvou setech 35 vítězných míčů. Z toho si pomohla devíti esy, přesto měla dojem, že je tráva letos pomalejší. "Sice jsem dala esa, ale musela jsem přitom trefit servis na lajnu. Hrály jsme hodně výměn, což na trávě není běžné. Častokrát by jich tolik nebylo ani na betonu," uvedla pětadvacetiletá Plíšková.

O pomalejší trávě mluvila po prvním kole i Petra Kvitová, která hrála na centrkurtu. "Povrch si tu rychlost vezme, připomíná mi mech," řekla Plíšková.

Přesto míče po zeleném pažitu dál sjíždějí. To hráčky nutí chodit více do kolen, což vysoká Plíšková v poslední době hodně zlepšila. "Práce jsme udělali fakt hodně. David Kotyza (trenér) na mě dává pořád pozor, připomíná mi, abych zůstávala dole. Abych získávala energii hlavně z nohou, nejen ze švihu," řekla Plíšková.

Ve srovnání s předchozími roky vypadá její pohyb na trávě přirozeněji. "Asi nikdy se ze mě nestane laňka, která doběhne úplně všechno. Spoustu míčů ale vyberu, hodně těch těžkých dokážu vrátit, protože si při úderu zakleknu," dodala.

Dobře připravené nohy bude potřebovat v dalším utkání proti Magdaléně Rybárikové. Slovenku označila na druhé kolo za velmi nepříjemnou soupeřku. "Má tenis, který není úplně příjemný pro nikoho. Doufám, že budeme hrát na trochu rychlejším kurtu. Budu muset být agresivní. Když budu dobře servírovat, mám výhodu," řekla česká tenistka.

Rybáriková vyhrála před Wimbledonem na trávě dva turnaje ITF a v Nottinghamu došla do semifinále. "Musím zahrát fakt dobře, jinak se lehce může stát, že vypadnu. Vrací se po zranění a je teď na vlně," řekla Plíšková, ale i ona už má za sebou šest výher na trávě v řadě. " Já jsem na neskutečný vlně," smála se.