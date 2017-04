Praha - Stadion v Edenu a fotbalisté Slavie, kteří na něm hrají, budou mít do dvou týdnů stejného majitele - čínskou společnost CEFC. Na dnešní tiskové konferenci to potvrdil předseda představenstva Slavie a zástupce čínské skupiny Jaroslav Tvrdík s tím, že transakce bude dotažena do příštího domácího utkání s Jabloncem 30. dubna. Generálním ředitelem komplexu Eden se stane Martin Krob, který řídí i Slavii.

"Máme radost z toho, jaká atmosféra kolem klubu vznikla, proto jsme se rozhodli pro další investice. Rád bych všechny pozval 30. dubna na velkou fotbalovou párty, na které si připomeneme okamžik, kdy jsme stadion v roce 2008 otevírali právě duelem s Jabloncem. A považujeme za symbolické, že právě s Jabloncem poprvé odehrajeme utkání na stadionu, který má stejného vlastníka," řekl Tvrdík. "CEFC bude 30. dubna vlastníkem nejen Slavie, ale i tohoto stadionu," dodal.

Tvrdík to oznámil na tiskové konferenci, přenášené na velkoplošných obrazovkách stadionu, těsně před výkopem utkání s Hradcem Králové. Fanoušci to oslavili bouřlivým potleskem.

Od uvedení do provozu v roce 2008 měl stadion několik majitelů, ovšem nikdy stejného jako fotbalový klub. Nyní se vlastnictví sjednotí a nebudou tak hrozit kolize zájmů fotbalového klubu a vlastníka stadionu, například při pořádání koncertů. Rovněž to klubu umožní investovat do zvýšení kapacity a dalších zlepšení nejmodernějšího fotbalového stadionu v Česku.

"Za dva týdny představíme záměry, které do budoucnosti se stadionem máme, ať už se jedná o slávistické muzeum, chodník slávy, pojmenování jednotlivých tribun nebo výzdobu stadionu," naznačil Tvrdík. "Stadion je srdcem a duší každého fotbalového klubu a my jsme rádi, že se nám tuto myšlenku po více jak ročních jednáních podařilo dokončit," dodal.

Čínští majitelé fotbalové Slavie se snažili získat stadion přes rok. Loni v březnu v rámci žofínského ekonomického fóra uzavřeli dohodu s dosavadním vlastníkem, kterým byla akciová společnost Eden Arena. Původně mělo jít o 70 procent akcií s tím, že v následujících pěti letech CEFC investuje do stadionu 49,6 milionu eur (asi 1,34 miliardy korun). Nakonec by mělo jít o transakci stoprocentního podílu. Detaily však zatím nebyly oznámeny.

Dalším účastníkem dohody je stavební firma Beijing Municipal & Bridge Corporation, která by zřejmě měla provést rekonstrukci. Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta naznačoval, že by se z Edenu mohl stát národní stadion. Hovořil o zvýšení tribun o jedno patro a rozšíření kapacity na 30 tisíc míst.

Vlastníkem stadionu byl po uvedení do provozu v květnu 2008 nejprve investor společnost E Side Property Limited. V říjnu 2011 se stala většinovým majitelem stadionu investiční skupina Natland, která předtím ovládla i klub. Společnost převzala dosavadního majitele firmu E Side Property v rámci vyrovnání s podnikatelem Vladimírem Kroužeckým.

V červenci 2012 Natland prodal osmdesátiprocentní podíl ve společnosti Eden Sport Investments, která prostřednictvím E Side Property vlastnila arénu. Novým vlastníkem se stala společnost Kingwater Holdings Limited, kterou oficiálně reprezentoval advokát Václav Slavíček. Ten po dohodě s hlavními věřiteli převedl stadion v Edenu pod akciovou společnost Vinet.

S transakcí ale nesouhlasila radnice Prahy 10, která v minulosti investovala do dluhopisů E Side Property. Změny pak pokračovaly a v současnosti stadion provozuje akciová společnost Eden Arena. Nejasné vlastnictví stadionu bylo terčem kritiky i zdrojem obav mnohých fanoušků.

Slavii přidělalo problémy, že dosavadní vlastníci stadionu pronajali arénu na koncerty, a tak poslední zápas sezony s Brnem 27. května zřejmě bude muset klub odehrát jinde.

Společnost CEFC vlastní 99,9 procenta Slavie. Zbytek je v rukou fanoušků. Loni do klubu investovala zhruba 300 milionů korun, které byly z převážné části určeny na nákup posil.