Londýn/Praha - Brankáři Arsenalu Petru Čechovi se po nedělní 200. vychytané nule v anglické fotbalové lize sešlo obrovské množství gratulací a nejvíc ho překvapila ta od kouče Rafaela Beníteze, který ho v minulosti vedl v Chelsea. Pětatřicetiletý rekordman v počtu čistých kont doufá, že úctyhodné číslo ještě vylepší. Zároveň se domnívá, že ho v budoucnu může některý z gólmanů napodobit, například David de Gea z Manchesteru United.

"Ohlas to mělo obrovský. Anglie je kolébka fotbalu, troufnu si tvrdit, že Premier League je nejlepší liga na světě. Přineslo to mnoho gratulací. Radost mi udělaly všechny, některé mě i překvapily. Například od Rafy Beníteze. Měl jsem ho jako trenéra a vyhráli jsme spolu Evropskou ligu, pak se naše cesty rozdělily. Potěšilo mě to," řekl Čech v dnešním telefonickém rozhovoru s českými novináři.

Čech si nesmírně považoval už toho, když na konci roku 2015 udržel 170. nulu, čímž překonal rekord Davida Jamese. Po nedělní výhře 3:0 nad Watfordem dosáhl na magickou dvoustovku i díky chycené penaltě.

"Už ve chvíli, kdy jsem v roce 2015 překonal rekord, si člověk uvědomí, že je to veliký počin. Člověk doufá, že to může dorůst do takového čísla, že už se třeba nikdy nepřekoná," podotkl Čech, který si připsal 162 nul ještě v dresu Chelsea.

"Jak jsem se blížil k dvoustovce, bylo to lákadlo. Nakonec jsem rád, že jsem se k tomu číslu dostal, a samozřejmě doufám, že ještě co nejvíc naroste," přála si bývalá reprezentační jednička.

V Arsenalu má smlouvu do konce června 2019. "Rozhodnutí o tom, zda dostanu další smlouvu, bude v příští sezoně podle mých výkonů a jakou představu bude mít klub. Jsem ve věku, kdy se nedívám příliš dopředu. Těžko se dopředu počítá, ale když mi vydrží zdraví a chuť pracovat jako teď, není důvod rukavice a kopačky věšet na hřebík," uvedl Čech.

Dovede si představit, že jednou bude mít v rekordních tabulkách následovníka. "Myslím si, že to číslo dosažitelné je. Já prakticky sbírám ty nuly jednu za dva zápasy po dobu 13,5 roku a vydržet na vrcholu více než 13 let je těžké samo o sobě. Myslím, že úkol před brankáři je veliký, ale vše je možné. V případě, že třeba De Gea zůstane v Manchesteru, bude se mu dařit a bude chytat dlouho, tu možnost třeba má. Ale čeká ho hodně práce," podotkl s úsměvem Čech.

Na 200. nulu čekal od 16. prosince a v dalších 11 kolech pokaždé inkasoval. "Na 18 zápasech jsme měli devět nul a potom najednou 11 zápasů čekat na čisté konto frustrující bylo. Nedařilo se nám i výsledkově, což bylo na tom čekání to nejhorší. Uteklo nám čelo tabulky, doháníme ztrátu," řekl Čech.

Arsenal figuruje na šestém místě Premier League, na čtvrtý Liverpool ztrácí 12 bodů. Sezonu tak potřebuje zachránit triumfem v Evropské lize. "Když se podíváme na tabulku domácích zápasů, jsme skoro na titul, zatímco venku je naše forma velmi podprůměrná. To udělalo v naší sezoně největší rozdíl," uvedl Čech. "Úkolem je vyhrát co nejvíc ze zbylých osmi kol. Pak budeme mít malou šanci, abychom se do čtyřky protlačili. A samozřejmě pokusit se vyhrát Evropskou ligu," dodal.