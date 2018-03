Praha - Skupina Čechomor oslaví letošní třicáté výročí vzniku albem Nadechnutí. Nejedná se o výběr hitů, jaké kapely obvykle u podobné příležitosti vydávají, ale o novou studiovou desku. Kapela si k jejímu natáčení přizvala skupinu Kumpanových muzikantů pod vedením trumpetisty Vlado Kumpana. ČTK o tom informovali členové kapely Karel Holas a František Černý.

"V roce výročí Čechomoru se potřicáté nadechneme, kromě toho vydáme desku Nadechnutí a objedeme spoustu koncertů. Budou to vystoupení, která obsáhnou vše, co jsme za těch třicet let udělali. Takže se tam dostanou Proměny, Rok ďábla a podobně," řekl houslista a zpěvák Holas.

Lidové písně doplněné o několik původních písniček dostaly výrazný aranžérský impuls z pera Jana Valty, který k tradičním rockovým aranžmá Čechomoru vytvořil dechová aranžmá. Nový a neobvyklý zvuk skupiny vznikl díky Kumpanovým muzikantům. "Nejsme moc přátelé těch vřískavých trumpetových zvuků, ale tohle se nám tak líbilo, že jsme se do toho pustili," podotkl Holas.

Loni Čechomor rozšířil svoji sestavu o nové členy. K těm stávajícím, kterými jsou Černý (kytary, zpěv), Holas (housle, zpěv), Michal Pavlík (cello, dudy, klávesy) přibyli muzikanti Adam Malík (kytary, klarinet, zpěv) a Lukáš Čunta (baskytary, klávesy). S kapelou vystupuje také nový bubeník Matěj Lienert. Stálým hostem skupiny zůstává Martina Pártlová. "My jsme vždy chtěli jen hostující zpěvačky, ty se lépe vyměňují," podotkl s úsměvem Černý. S Čechomorem v minulosti vystupovaly například Lenka Dusilová nebo Ewa Farná.

Na albu, které vyjde 23. března, jsou starší i nové skladby. Jen některé z nich Čechomor představil koncertně. "Na nové desce jsme pracovali od roku 2015, vybírali jsme asi ze čtyřiceti písní, takže se tam zase některé nevešly," sdělil Černý.

Nejbližší koncert má Čechomor 22. března v Bechyni. O dalších vystoupeních informují stránky www.cechomor.cz. Jedním z nejvýznamnějších letošních koncertů bude mít Čechomor na konci srpna jako host Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Koncert tam doprovodí paralelní velkoplošná projekce filmu Rok ďábla režiséra Petra Zelenky, v němž Čechomor účinkuje. "Na velké scéně před stovkami posluchačů si připomeneme jedno z našich nejnáročnějších a zároveň nejúspěšnějších období kariéry," dodal Černý.

Skupina Čechomor se původně jmenovala 1. českomoravská nezávislá hudební společnost a vznikla v roce 1988 ve Svitavách. Její členové nejprve hráli na tržištích kramářské písně. I když později jejich hudba získala rockovější náboj, folklorní základ v ní zůstal. První album Dověcnosti vydala v roce 1991. Přelomem v historii kapely byl rok 2001, za který její členové získali tři ceny Anděl - jako skupina roku, za album Proměny i za stejnojmennou skladbu.