Praha - Skupina Čechomor, která příští rok oslaví třicáté výročí vzniku, výrazně obměnila sestavu. Diváci, kteří navštíví letní koncerty nového turné nebo festivalová vystoupení, uslyší největší hity skupiny i některé nové skladby v barevnějších a modernějších úpravách. Kromě toho Čechomor pracuje na materiálu pro své další řadové album, které by mělo vyjít začátkem roku 2018. ČTK o tom za kapelu informovala Kateřina Machová.

Po skončení koncertní sezony se Čechomor zavřel do studia a začal připravovat úpravy svého repertoáru. Nová podoba jejich písniček vzniká jako společné dílo stávající sestavy František Černý (kytary a zpěv), Karel Holas (housle a zpěv), Michal Pavlík (cello, dudy, klávesy), Lukáš Pavlík (bicí a zpěv) a nováčků v sestavě Čechomoru, kterými jsou Adam Malík (kytary, klarinet a zpěv) a Lukáš Čunta (baskytary a klávesy). Stálým hostem skupiny se stává Martina Pártlová, která se divákům s Čechomorem představila na loňských vánočních koncertech.

"Symbolický příchod čerstvé krve, prezentovaný v Čechomoru Adamem a Lukášem, které doplňuje stávající bubeník Lukáš Pavlík, nám vlil do žil novou energii a inspiraci k tomu, jak pracovat na našem repertoáru," uvedl frontman Čechomoru Černý. "Mlaďoši, ačkoli mají velký respekt k tvorbě Čechomoru, mají ale naštěstí také dostatek zdravé drzosti i hudební zkušenosti a díky tomu se nám daří posunout zvuk našich písniček a dát jim další rozměr," dodal.

Současně s obměněnou verzí koncertního programu vzniká ve studiu i repertoár pro nové řadové album. První singl by mohli posluchači Čechomoru slyšet už v průběhu prázdnin. Základem repertoáru jsou opět české, moravské a polské lidovky. "Už delší dobu jsme s Fandou přemýšleli o tom, že by bylo dobré podívat se na naše písničky i jiným pohledem. Dát jim nový rozměr, který by byl srozumitelnější i našemu mladšímu publiku a přitom to byl stále ten Čechomor, který mají naši fanoušci rádi," uvedl kapelník Karel Holas.

Na koncertech při Čechomor Kooperativa Tour 2017, která začne 2. července ve Valašském Meziříčí, bude skupina opět propagovat činnost obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, která zdarma vychovává asistenční psy pro tělesně postižené. Více informací se nachází na www.cechomor.cz.

Skupina Čechomor se původně jmenovala 1. českomoravská nezávislá hudební společnost a vznikla v roce 1988 ve Svitavách. Její členové nejprve hráli na tržištích kramářské písně. I když později jejich hudba získala rockovější náboj, folklorní základ v ní zůstal. První album Dověcnosti vydala v roce 1991. Přelomem v historii kapely byl rok 2001, za který její členové získali tři ceny Anděl - jako skupina roku, za album Proměny i za stejnojmennou skladbu.